Les piétons toujours privés de pont à Gasperich

Les vélos et les piétons sont aux abonnés absents du nouveau pont reliant le Ban de Gasperich et le Kockelscheuer. En cause, le trottoir encore inachevé qui les oblige à prendre des détours.

(nas) - Cela fait deux semaines que la circulation a débuté sur le nouveau pont entre le Ban de Gasperich et le Kockelscheuer. Après les bouchons du premier jour, la situation est peu à peu rentrée dans l'ordre.

Ce sont les piétons et les cyclistes qui doivent prendre leur mal en patience avant de pouvoir utiliser à leur tour cette nouvelle connexion. Le trottoir a beau être fini, il n'est pas encore accessible. En cause : sa discontinuité à l'avant et à l'arrière du pont.

Un nouvel accès pour le Ban de Gasperich Depuis lundi matin, les conducteurs habitués à emprunter la route d'Esch jusqu'à Kockelscheuer ou Leudelange peuvent emprunter un nouveau pont. L'ouvrage part du Ban de Gasperich pour rejoindre l'autoroute A6.

En attendant, il est possible d'emprunter la voie habituelle par la route d'Esch ainsi que le pont actuellement fermé à la circulation. Un chemin sécurisé mais qui traverse un chantier.

Pendant que le rond-point de Kockelscheuer est progressivement détruit, une nouvelle rue prend forme. Passant le long du stade de football et de rugby jusqu'au croisement avec le boulevard Kockelscheuer et la route de Bettembourg.

Pour rappel, le chantier des 137 mètres du nouvel ouvrage devait initialement prendre fin cet été et avait accusé un retard de plusieurs mois.

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty Photo: Gerry Huberty