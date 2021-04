La Ville de Luxembourg a piétonnisé la rue Beaumont ainsi qu'une partie de la rue des Capucins ce lundi. A terme, l'accès sera contrôlé par des «bornes escamotables».

Les piétons gagnent du terrain en centre-ville

Marie DEDEBAN La Ville de Luxembourg a piétonnisé la rue Beaumont ainsi qu'une partie de la rue des Capucins ce lundi. A terme, l'accès sera contrôlé par des «bornes escamotables».

Adieu pots d'échappement. A compter de ce lundi, la rue Beaumont et une partie de la rue des Capucins sont interdites d'accès aux véhicules à moteur. Cet axe reliant la place des Bains et l'avenue de la Porte-Neuve est réservé aux cyclistes et piétons. Seules exceptions, les riverains affichant une vignette prévue à cet effet, et les livraisons, entre 6h et 10h.

Les riverains doivent demander une vignette sur le site de la Ville pour accéder à la zone. Photo: Chris Karaba

La mesure vient à point nommé pour les membres de l'Horeca, autorisés à ouvrir leurs terrasses depuis une quinzaine de jours, cette piétonnisation devrait leur permettre de s'étendre sur la chaussée. Dans un communiqué, la Ville précise que cette interdiction doit favoriser «la création d'un environnement convivial», et ainsi encourager les usagers du centre-ville à retrouver le chemin des cafés, restaurants, et commerces «pendant la période estivale».

Mais cette opération s'inscrit surtout dans une volonté «d'apaiser le trafic motorisé en centre-ville», souligne la municipalité. Evoquée dès le mois de mars lors de l'annonce de la mutation de la rue du Fossé en «zone de rencontre», cette piétonnisation devrait être instaurée jusqu'à l'automne 2021. La municipalité indique que la mesure se concrétisera «dans les mois à venir» par l'installation de «bornes escamotables».

Des bornes pour contrôler l'accès au centre-ville Le conseil communal de la capitale a donné son feu vert à la mise en place de petits poteaux escamotables. Avec un double objectif, sécuriser les piétons et gérer les flux automobiles des zones piétonnes.

La rue Beaumont et une partie de celle des Capucins sont donc sur la liste des 13 sites qui verront fleurir ces bornes rétractables de 90 centimètres de hauteur. Censées sécuriser les piétons et gérer les flux automobiles des zones piétonnes, leur achat et leur installation sont estimés à 4,5 millions d'euros.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.