Depuis l'ouverture du centre commercial, les accès extérieurs étaient dangereux à défaut de trottoirs terminés et de signalisations au sol peintes. La Ville vient de réagir.

Les piétons (enfin) en sécurité à la Cloche d'Or

Patrick JACQUEMOT

Au fil des mois, le sujet d'amusement du printemps dernier était devenu une préoccupation: comment se rendre à pied du P+R Luxembourg-Sud au centre commercial Cloche d'Or sans risquer sa vie. En effet, entre les deux équipements, manquait un passage clairement accessible aux piétons. Après plusieurs mois d'attente, la Ville de Luxembourg vient de faire un premier geste.

Désormais, les marcheurs peuvent circuler sur un cheminement sécurisé entre le parking relais Howald et les magasins. Il est maintenant possible d'avancer derrière des plots bétonnés les protégeant du flux de la circulation sur une partie du trajet, et avec des traversées de rue enfin identifiées au sol. Pas un luxe, juste une nécessité surtout en cette période de l'année où l'obscurité rend les piétons moins visibles pour les automobilistes.

Plans à valider

Et que les centaines d'employés du centre commercial et ouvriers travaillant encore à la finition des appartements au-dessus se rassurent : les aménagements ne sont pas terminés. La Ville de Luxembourg assure que «la solution définitive» sera apportée par l’Administration des ponts et chaussées. Il s'agirait de construire un pont pour piétons et cyclistes de l'autre côté de l'accès autoroutier de l'A3.

Mais avant une construction «espérée avant la fin de l'année», les plans de l'ouvrage devront être approuvés par deux ministères: celui des Transports et celui de l'Environnement.