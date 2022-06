Alors que les chenilles processionnaires font leur grand retour, les officines du pays disposent des stocks nécessaires pour soulager les réactions allergiques des résidents. Mais s'ils se disent prêts à réagir, les pharmaciens ne veulent pas pour autant tomber dans la psychose.

Luxembourg 3 min.

Chenilles processionnaires

Les pharmacies sur le pied de guerre

Anne-Sophie DE NANTEUIL Alors que les chenilles processionnaires font leur grand retour, les officines du pays disposent des stocks nécessaires pour soulager les réactions allergiques des résidents. Mais s'ils se disent prêts à réagir, les pharmaciens ne veulent pas pour autant tomber dans la psychose.

Longues files d'attente, stocks épuisés et clients désemparés... Le souvenir de la vague de cas d'urticaire observée en juin dernier a de quoi donner des boutons aux pharmaciens des 97 officines du pays. Mais si le retour des chenilles processionnaires du chêne fait craindre un épisode similaire dans les semaines à venir, les pharmacies du pays restent, elles, confiantes.

Les chenilles processionnaires font leur retour Le ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable met en garde contre la présence de la teigne du chêne. Outre le fait qu'elles nuisent aux arbres, leurs poils constituent une nuisance pour la santé des hommes et des animaux.

Et pour cause. En cette période des allergies aux pollens, les pharmacies du pays disposent de stocks «assez importants» de médicaments antihistaminiques, rassure ainsi Alain de Bourcy, président du syndicat des pharmaciens. Qu'il s'agisse de comprimés, de crèmes ou encore d'huiles essentielles, de nombreuses solutions se trouvent sur les étals pour soulager les symptômes de l'urticaire.



Pas de stocks supplémentaires

Autant d'alternatives qui permettent de proposer une solution à chaque client. Pour l'heure, pas question donc de réaliser des stocks supplémentaires par crainte d'être dévalisés. «La situation est très différente de celle observée pour les masques et gels hydroalcooliques au début de la pandémie de covid-19», note ainsi Alain de Bourcy avant d'ajouter que pour ce type de médicaments, les pharmacies ont la possibilité de «réagir rapidement».

Les pharmacies peuvent se réapprovisionner rapidement en cas de besoin, rassure Alain de Bourcy. Photo: Lex Kleren / archives

Une affirmation confirmée par sa consoeur Claude Hostert-Pfeiffer. «Nous sommes livrés jusqu’à cinq fois par jour par nos grossistes», détaille cette pharmacienne d'une officine à Belair. Autrement dit, quelques heures suffisent pour être réapprovisionnés.



Par ailleurs, bien que le ministère de la Santé n'ait émis «aucune recommandation particulière» à l'attention des pharmacies du pays, des mesures ont été prises afin de limiter les risques d'une explosion de cas d'urticaire. La semaine dernière, les arbres du parc Le'h à Dudelange et les quelque 20 hectares du Parc Merveilleux de Bettembourg ont ainsi été traités à l'aide d'un insecticide biologique.

Un phénomène exceptionnel ?

A voir désormais si ces mesures s'avéreront suffisantes. D'autant plus que si les poils des chenilles processionnaires se révèlent très allergisants, elles pourraient ne pas être les seules en cause. «D'autres bestioles peuvent créer des réactions similaires», souligne Alain de Bourcy évoquant notamment les aoûtats, de petits acariens présents dans l'herbe dès les premières chaleurs et dont les larves peuvent piquer.

Mais pour le président du syndicat des pharmaciens, inutile de tomber dans la psychose. La hausse exponentielle de cas d'urticaire observée l'an passé pourrait bien rester «exceptionnelle», s'exclame celui qui n'avait «jamais vu ça de [sa] vie».

Reste que la processionnaire du chêne est «beaucoup plus fréquente de nos jours», souligne Philippe Schmitz. Pour ce chargé d'études à l'administration de la Nature et des Forêt, le phénomène serait «une conséquence du changement climatique». Les températures plus chaudes, note l'expert, offrent en effet aux chenilles «des conditions idéales pour se reproduire et hiverner». Pour l'heure, difficile donc de dire si le phénomène observé l'an passé restera un cas isolé.

Comment réagir en cas d'exposition ? En cas de contact avec des chenilles processionnaires, il est conseillé de laver ses vêtements à 60°C et prendre une douche à l'eau claire, «sans frotter», précise Alain de Bourcy. Il est par ailleurs impératif de ne pas se gratter afin d'«éviter que les poils ne se répandent sur la peau», poursuit le pharmacien. Enfin, il est déconseillé de se frotter les yeux, les réactions allergisantes étant plus difficiles à traiter dans cette zone. En cas de démangeaisons ou réactions cutanées - qu'il s'agisse de papules ou pustules - il est possible d'appliquer une crème à application locale ou prendre un antihistaminique pour soulager les symptômes, conseille encore le pharmacien. Quant aux cas les plus graves - «bien qu'ils soient rares» - mieux vaut alors consulter un médecin.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.