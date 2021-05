En principe, il est désormais possible de bénéficier d'un test covid dans une pharmacie. Mais pour le moment seule la moitié des officines se sont engagées dans la démarche.

Luxembourg 2 min.

Les pharmacies entrent dans le jeu du dépistage

En principe, il est désormais possible de bénéficier d'un test covid dans une pharmacie. Mais pour le moment seule la moitié des officines se sont engagées dans la démarche.

(pj avec Sarah Calmes) C'est l'accessoire printemps-été 2021 : le test anti-covid. Et plus seulement dans le cadre des opérations de Large Scale testing. Désormais, le gouvernement appelle chacun à se tester autant de fois que nécessaire. Les écoliers ont montré la voie, les salariés en entreprises vont être invités à faire de même avant que les clients des cafés et restaurants eux-mêmes n'y passent. Mais au Luxembourg, quiconque souhaite un test au résultat certifié n'est plus obligé de passer en laboratoire, les pharmacies peuvent dispenser ce service.

Dès mai, tests rapides pour tous les fonctionnaires A défaut d'avoir obtenu des tests pour policiers et enseignants, la CGFP a obtenu du ministre Marc Hansen la distribution massive de tests covid individuels dans l'ensemble de la fonction publique luxembourgeoise.

La vice-présidente du Syndicat des pharmaciens luxembourgeois, Danielle Becker-Bauer, l'a confirmé à la rédaction du Luxemburger Wort. Mais mieux vaut se renseigner auprès de son officine avant. En effet, toutes les enseignes ne sont pas encore disposées à proposer ce type de rendez-vous et d'analyse rapide. Une moitié sera déjà opérationnelle quand d'autres rechercheraient des lieux alternatifs pour proposer ce service.

En effet, si environ 55 pharmacies acceptent de pratiquer le prélèvement et la mesure de la charge virale covid directement dans leurs locaux, certains professionnels envisagent de délocaliser cette nouvelle part de leur activité. Craignant notamment une ruée de clients qui pourrait perturber la clientèle habituelle. Ainsi, à Bettembourg par exemple, le centre Louis-Ganser pourrait être utilisé comme site de dépistage.

Le Luxembourg n'accordera pas de passe-droit aux vaccinés Alors que la campagne de vaccination s'accélère et que le dispositif sanitaire s'allège, le gouvernement se refuse à permettre aux personnes ayant reçu leur dose de bénéficier d'un quelconque avantage. Notamment dans l'accès aux bars et aux restaurants.

Les officines qui accepteront de fournir cette prestation auront deux obligations à respecter. Primo, n'employer que des tests homologués par le ministère de la Santé. Secundo, ne faire figurer sur le certificat délivré que la seule date de délivrance du résultat et non une quelconque durée de validité. En effet, selon les circonstances, certains contrôles exigent un dépistage de moins de 24 h quand d'autres acceptent un résultat daté de 48h en amont ou trois jours (72h).

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.