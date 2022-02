Déjà en place dans les pays voisins, la vaccination dans les pharmacies au Grand-Duché va bientôt pouvoir réellement commencer.

Luxembourg 2 min.

Covid-19

Les pharmacies du Grand-Duché peuvent vacciner

Megane KAMBALA Déjà en place dans les pays voisins, la vaccination dans les pharmacies au Grand-Duché va bientôt pouvoir réellement commencer.

La question avait été posée début janvier par le député Sven Clément (Piraten), le gouvernement lui a répondu le jeudi 24 février: oui, plusieurs pharmaciens ont obtenu leur agrément pour pouvoir vacciner contre le covid-19.

Le vaccin Novavax arrive au Luxembourg Le Conseil de gouvernement du 25 février a validé l’arrivée du vaccin Novavax à partir du 1er mars au Luxembourg suite aux recommandations émises par le Conseil supérieur des maladies infectieuses (CSMI) le 23 février.

Le site internet impfen.lu a d’ailleurs été mis à jour le lendemain, même si dans les faits, toute personne souhaitant être vaccinée en pharmacie est invitée à contacter par téléphone les pharmacies agréées… Qui ne sont pas encore prêtes.

Contactée sur le sujet, Danielle Becker-Bauer, vice-présidente du syndicat des pharmaciens luxembourgeois, explique d’ailleurs qu’elle vient de recevoir le feu vert pour commander des vaccins dans sa pharmacie ce lundi matin.

Elle a tenu à préciser que tous les accords pour pouvoir faire ces commandes ont été passés le vendredi 25 février. L’avant-dernière étape d’un processus qui nécessite au préalable d’être formé individuellement par l’Etat sur une demi-journée, d’obtenir l’agrément, de signer la convention engageant la responsabilité individuelle de chacun, puis enfin, d'être enregistré via Luxtrust.

Une mise en place effective sous deux à trois semaines

La mise en place effective dans les pharmacies devrait avoir lieu sous «deux à trois semaines, sachant que chacune a sa propre façon de travailler, ses horaires et ses effectifs formés et disponibles.»

Toutefois, Danielle Becker-Bauer déplore un climat général, qui bien que rassurant, n’encouragera pas vraiment les non-vaccinés à franchir le pas, d’autant plus que les pharmacies ne sont pas habilitées à administrer le vaccin Novavax qui arrive au Luxembourg le 1er mars. Pourtant, «beaucoup de réfractaires à l’ARNmessager qui viennent se faire régulièrement tester chez nous étaient demandeurs d’un vaccin plus classique».

Le centre de vaccination du Hall Victor Hugo va rouvrir Après deux mois de fermeture pour des problèmes de sécurité, les vaccins pourront à nouveau être administrés au Limpertsberg.

Ainsi, seuls les centres de vaccination pourront les administrer, puisque ces derniers «reçoivent un flux plus important de personnes et que le conditionnement de Novavax se fait par paquets de 20 et non en format individuel comme les autres vaccins déjà disponibles».

Un déroulement de procédure classique

Le mode opératoire des pharmacies reste le même que pour un centre de vaccination, pour toute personne à partir de 12 ans. Après avoir été accueillie, la personne doit s'enregistrer, puis attendre avant d'être vaccinée. Il faut également respecter un temps de repos avant de partir.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.