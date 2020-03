Les onze requêtes ouvertes à la signature le 13 mars dernier sont bloquées pendant trois semaines en raison de la crise du covid-19 au pays. Ainsi en a décidé la commission ad hoc réunie pour la première fois en vidéoconférence ce mercredi.

Les pétitions en ligne gelées jusqu'au 15 avril

Une semaine de travail de quatre jours, une réglementation stricte du métier d'agent immobilier ou encore la demande de démission du gouvernement, telles sont trois des onze pétitions ouvertes à la signature sur le site internet de la Chambre le 13 mars dernier. Soit... cinq jours avant l'instauration de l'«état de crise» au pays.

Or, la procédure veut qu'une fois introduite via le site de la Chambre, toute demande de pétition reste ouverte aux signatures pendant six semaines. «Vu le contexte, nous avons cherché une solution pour prolonger cette période de 42 jours destinée à rassembler les 4.500 signatures nécessaires, et nous avons décidé à l'unanimité de tous les partis de geler ces pétitions jusqu'au 15 avril», affirme Nancy Kemp-Arendt (CSV), la présidente de la commission des pétitions réunie ce mercredi.



A compter du mercredi 15 avril, il restera donc encore 37 jours «de vie» pour ces onze pétitions en ligne, afin de parvenir à rassembler les 4.500 signatures nécessaires à un débat à la Chambre. La présidente précise qu'elles sont actuellement bloquées «tout en conservant bien sûr toutes les signatures déjà recueillies jusqu'au 18 mars».

Nous sommes le medium de démocratie par excellence entre la Chambre et les citoyens

La députée CSV espère en effet que «d'ici trois semaines, la population recommencera à s'intéresser à autre chose qu'à la crise du coronavirus.» Mais dans le cas contraire, la commission a tout de même prévu «une clause de prolongation à durée indéterminée» si d'aventure la situation sanitaire catastrophique venait à persister.



Ce compromis finalement adopté n'était pourtant pas la première solution préconisée par la députée CSV, qui avait d'abord proposé un allongement pur et simple de 21 jours du délai de six semaines. Or, il s'avère que ce procédé «se heurte à un règlement de la Chambre qui interdit toute prolongation», et il «conviendrait donc de voter une nouvelle loi pour passer à 63 jours.»

Ce, alors qu'il est bien évidemment impossible de pouvoir réunir les députés «pendant un certain temps» pour un tel vote en cette période d'état de crise, à un moment où d'autres lois beaucoup plus urgentes sont prioritaires.

Innovation à la Chambre Pour la première fois de l'Histoire, une commission de la Chambre s'est donc réunie en visioconférence ce mercredi. «Nous avons essuyé les plâtres», assure Nancy Kemp-Arendt, qui se réjouit de constater que «cela a très bien fonctionné; nous avons pu faire notre travail de députés, et tout le monde a pu voter normalement à main levée.»

