C'est officiel. Dès le 1er janvier 2020, les retraités verront leur pouvoir d'achat s'accroître de 1,5% a annoncé le ministre de la Sécurité sociale ce jeudi en commission parlementaire.

Les pensions augmenteront dès janvier

Au lendemain de la tripartite Santé sur la généralisation du tiers payant dans un horizon de trois ans, Romain Schneider, vient d'indiquer aux membres de la Commission du Travail et de la Sécurité sociale que les pensions augmenteront de 1,5% au 1er janvier 2020.

Cet ajustement est prévu dans le budget de l'Etat 2020 a assuré le ministre venu présenter le volet concernant la Sécurité sociale. Cette revalorisation aura un impact budgétaire de 75 millions d'euros. De sorte que la participation totale de l'État en faveur de la caisse des pensions devrait atteindre une somme de 1,9 milliard d'euros.

Au Luxembourg, «les pensions sont réajustées annuellement à l'évolution des salaires sur le marché du travail. Ce réajustement tient compte de la variation des niveaux de salaire entre 2017 et 2018», explique Gérard Johanns du service études et analyses de l'Inspection général de la Sécurité sociale. C'est donc prévu par la loi et le gouvernement qui donne son feu vert. En revanche, «si un jour les recettes ne suffisaient plus, la loi dit que le gouvernement peut décider de ne pas réajuster les pensions», précise le fonctionnaire.



Prochaine tranche indiciaire imminente

En 2020, l'État devrait contribuer à hauteur de 3,7 milliards d'euros aux différents organismes de la Sécurité sociale. Dont 1,3 milliard d'euros pour l'assurance maladie, 297 millions d'euros pour l'assurance dépendance, 86 millions d'euros pour la mutualité et sept millions d'euros pour l'assurance accident.

La dernière mise à jour des données du Statec, le 6 novembre, laissait par ailleurs entrevoir que le prochain index ne devrait pas tarder. Une revalorisation possible de 2,5% supplémentaires des pensions mais aussi des salaires est dans les tuyaux. Elle pourrait tomber le 1er décembre 2019 ou le 1er janvier 2020. Même si la date n'est pas encore connue, le projet de budget de la Sécurité sociale en tient compte de la future tranche indiciaire.