Les pellets, grands oubliés des aides de la tripartite?

La situation s'est un peu détendue. Mais cela ne vaut que pour les délais de livraison, pas pour le prix. En effet, les pellets restent chers et coûtent actuellement entre 650 et 700 euros la tonne en vrac (en fonction du fournisseur, de la quantité et de l'adresse de livraison), soit environ trois fois plus que ce que les ménages devaient payer l'année dernière pour la même quantité.

Les consommateurs de pellets ne sont pas les seuls dans le pays à payer un prix anormalement élevé pour avoir chaud entre leurs quatre murs. La différence avec les consommateurs de gaz et de mazout ainsi que les ménages équipés d'une pompe à chaleur est que dans ces cas-là, l'État aide un peu les citoyens. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'ils se chauffent aux pellets.

Ainsi, pour le gaz, le prix pour les consommateurs a été plafonné. Pour les clients, le prix ne devrait pas augmenter de plus de 15% par rapport à septembre, et ce, jusqu'à fin 2023. La majeure partie de la différence entre l'ancien et le nouveau tarif fait donc l'objet d'aides étatiques. Les tarifs classiques sont presque identiques chez tous les fournisseurs, à environ 1,85 euro par mètre cube. Un peu plus d'un euro est ainsi pris en charge par l'État, ou plutôt, par les contribuables.

Des aides multiples

Pour le mazout, le gouvernement est déjà intervenu il y a six mois, non pas avec un plafond, mais avec une subvention fixe. Depuis le 12 mai, chaque litre de mazout est subventionné au Luxembourg. Au début, il s'agissait de 7,5 centimes par litre, depuis le 1er novembre, ce sont 15 centimes - et ce également jusqu'à fin 2023.

Le prix de l'électricité bénéficie lui aussi d'un soutien: «Afin de contrer la hausse attendue du prix intégré de l'électricité pour les clients résidentiels à partir de janvier 2023, et de garantir la compétitivité de la source d'énergie qu'est l'électricité par rapport au gaz naturel et aux produits pétroliers, et d'accélérer ainsi la transition vers l'énergie la plus sûre et la plus durable, les prix de l'électricité seront stabilisés au niveau de 2022 pour tous les clients résidentiels dont la consommation annuelle est inférieure à 25.000 kWh», peut-on lire à ce sujet dans le «Solidaritéitspak 2.0» adopté fin septembre.

Presque tous les ménages raccordés au réseau électrique luxembourgeois, et surtout ceux qui chauffent leur maison à l'aide d'une pompe à chaleur, bénéficient donc de cette aide.

Les détails de l'aide pour les pellets sont encore en cours d'élaboration et devraient être publiés à la fin de la semaine prochaine. Ministère de l'Energie

Les seuls qui ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour chauffer leur maison sont les ménages qui utilisent le chauffage au bois, notamment les chauffages à pellets. Cette situation devrait toutefois être corrigée.

«Les détails de l'aide pour les pellets sont encore en cours d'élaboration et devraient être publiés à la fin de la semaine prochaine», a répondu un porte-parole du ministère de l'Énergie. Il est prévu d'introduire la subvention en janvier et de la faire durer jusqu'à fin 2023, selon le ministère.

Jusqu'à présent, les prix des pellets étaient largement stables. Il y avait certes des fluctuations saisonnières, mais de loin pas de sautes de prix aussi imprévisibles que celles que l'on connaît avec le mazout. Cela s'explique par le fait que le prix des pellets est influencé par d'autres facteurs que le pétrole ou le gaz.

Les pellets sont fabriqués à partir de sciure de bois, un déchet industriel. En raison de la situation économique générale tendue actuellement, de la hausse des taux d'intérêt et de l'inflation élevée, la demande en bois de construction est relativement faible. Il y a donc logiquement moins de copeaux de bois.

De plus, le programme national d'encouragement «Bonus climatique» a créé des incitations à remplacer l'ancien chauffage au fioul par un chauffage aux pellets, par exemple. Ces derniers mois, de nombreux gros acheteurs, surtout dans l'industrie, sont déjà passés entre-temps aux pellets en raison des coûts encore plus élevés des autres sources d'énergie. Ainsi, une grande partie de la sciure compressée est désormais utilisée pour la production d'électricité.

Le gaz est de loin le moins cher

Mais dans de nombreux cas, ce calcul ne fonctionne plus. En effet, l'époque où le chauffage aux pellets était plus avantageux que le chauffage au gaz ou au fioul est révolue, du moins au Luxembourg, en raison des généreuses subventions accordées au prix du gaz.

À titre de comparaison: pour un mètre cube de gaz naturel, ce qui correspond grosso modo à un pouvoir calorifique de dix kilowattheures, le client paie environ 84 centimes, déduction faite de la subvention. La quantité comparable de mazout s'élève actuellement à environ 1,27 euro, compte tenu de la subvention de 15 centimes par litre. Pour les pellets (deux kilogrammes correspondent environ à un litre de mazout), il faut actuellement débourser environ 1,35 euro pour obtenir le même pouvoir calorifique. Les pellets, considérés comme durables, sont donc désormais plus chers que les combustibles fossiles.

