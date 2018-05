Les pèlerins de Notre-Dame de Fátima remontent à «op Bäessent»

Après un pèlerinage 2017 inédit en présence de l'image mariale et du président du Portugal, les milliers de pèlerins de Notre-Dame de Fátima pourront à nouveau accéder ce jeudi de l'Ascension au sanctuaire «op Bäessent», sur les hauteurs de Wiltz. Les pèlerins à pied sont déjà en route.

Maurice FICK

Alors qu'à travers le monde était célébré le 100e anniversaire de l'apparition de la Vierge Marie à Fátima, 2017 était une année faste pour le célèbre pèlerinage de Notre-Dame de Fátima à Wiltz dont c'était aussi le 50e anniversaire. Un pèlerinage qui attire chaque année entre 15.000 et 20.000 pèlerins, la plupart d'origine portugaise, chamboulé par la présence de l'image mariale mais également la venue inédite de Marcelo Rebelo de Sousa, président du Portugal, comme du couple grand-ducal.

Faute de place mais aussi pour d'évidentes raisons de sécurité, les pèlerins sont restés au bord de la Wiltz et n'ont pu grimper à pied, l'an passé, sur la colline du sanctuaire «op Bäessent». C'est pourtant le lieu-dit où a été érigé le sanctuaire en 1951, concrétisant une «promesse de guerre». Celle que s'étaient faite dix adultes dont le curé-doyen Prosper Colling, le 13 janvier 1945, dans une cave de Niederwiltz en pleine bataille des Ardennes. Si Wiltz était libérée par les Alliés alors on érigerait une chapelle dédiée au Sacré-Cœur et à la Vierge Marie «op Bäessent».

Ce jeudi de l'Ascension, les pèlerins de la 51e édition placée sous le thème «Prier pour la paix», retrouveront l'itinéraire classique du pèlerinage et remonteront «op Bäessent». Les premiers pèlerins à pied sont partis ce mercredi 9 mai vers 7 heures de la Place Dargent à Dommeldange. Nous les avions suivis l'an passé pour connaître leurs motivations:

Partis de Luxembourg mercredi, de Troisvierges (jeudi à 6 heures) ou d'Ettelbruck (jeudi à 4h30), les pèlerins seront accueillis à l'église de Niederwiltz avant de de se remettre en route ce jeudi de l'Ascension à 14 heures. La lente procession s'achèvera au sanctuaire où l'archevêque de Luxembourg célèbrera une messe à 15h30 en présence de l'évêque de Braga, D. Jorge Ferreira da Costa Ortiga.

Trains spéciaux pour se rendre à Wiltz



Pour éviter les bouchons, tout comme la fastidieuse recherche d'un parking aux abords de Wiltz, ce jeudi 10 mai 2018, les CFL organisent six trains spéciaux pour se rendre au pèlerinage et en revenir. Il faut compter environ 1h30 depuis la gare d'Esch-sur-Alzette et un peu plus de trois quarts d'heure depuis Luxembourg pour rejoindre Wiltz.