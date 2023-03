En 2023, deux passages à niveau doivent être supprimés durant le second semestre 2023. Ces projets s'inscrivent dans la politique de sécurité du groupe CFL.

Les passages à niveau dans le viseur des CFL

Thomas BERTHOL En 2023, deux passages à niveau doivent être supprimés durant le second semestre 2023. Ces projets s'inscrivent dans la politique de sécurité du groupe CFL.

«Un train peut en cacher un autre.» Vous avez sûrement déjà lu cette pancarte en patientant derrière la barrière d'un passage à niveau. Depuis quelques années, ces traversées de voies tendent à disparaître du paysage luxembourgeois. «En moyenne, un à deux passages à niveau sont supprimés chaque année», indique le service communication des CFL. Actuellement, il en existe encore 113 sur le réseau ferré luxembourgeois.

Deux suppressions en cours

Entre 2018 et 2022, 15 passages à niveau ont ainsi été remplacés par des ponts ou des tunnels, selon la «situation topographique du lieu». «Le programme de suppression des passages à niveau fait partie des priorités du groupe CFL, la sécurité étant la première priorité non négociable de notre entreprise», souligne la société de chemin de fer luxembourgeois.

Ce programme se poursuit ainsi également en 2023. Deux traversées de voie doivent être supprimées cette année au cours du second semestre. Le PN20b à Lorentzweiler est concerné.

Le coût de sa transformation s'élève à 25 millions d'euros. Depuis début mars, les voitures ne peuvent plus accéder à ce passage à niveau.

La route de contournement entre Lorentzweiler et Hunsdorf est praticable depuis sa mise en service officielle jeudi matin. Le contournement, d'une longueur de 675 mètres, passe sous la voie ferrée et assure la jonction avec la route de Hunsdorf en passant devant les terrains de tennis.

La route reliant Prettingen à Hunsdorf, fermée le temps des travaux, est de nouveau praticable.

Les CFL prévoient aussi de réaménager le PN118 à Colmar-Usines. Pour réaliser ces travaux, une enveloppe de 250.000 euros est prévue.



La variation des coûts

Pourquoi une telle différence de coût entre ces deux projets? «Cela dépend fortement de l'envergure des travaux de génie civil en lien avec ces projets. Ainsi, pour le projet de suppression du PN à Lorentzweiler, la mise en place du contournement routier et celle d'un passage souterrain (pour piétons/cyclistes) et d'ascenseurs pour un accès sans barrières sont des ouvrages de génie civil conséquents», répondent les CFL.

Suppression du PN5 à Dippach-Gare

Le passage à niveau 5 (PN5) à Dippach-Gare fera bientôt aussi partie de l'histoire ancienne. Dans un communiqué envoyé à la presse le mardi 7 mars, le ministère de la Mobilité a annoncé le début des travaux. Plus de 8.000 véhicules traversent ce passage à niveau chaque jour. La durée des travaux est estimée à deux ans et demi. Durant le chantier, le CR103 entre Bettange-sur-Mess et Dippach sera barré.

Il s'agit d'un projet commun de l'administration des Ponts et Chaussées et la société nationale des chemins de fer luxembourgeois. Les coûts de cette réalisation s'élèvent à 29,8 millions d'euros.

«Le contournement de Dippach-Gare s'inscrit dans le cadre du projet de mise à deux voies de la ligne de chemin de fer Pétange-Luxembourg», rappelle le gouvernement. La route de contournement fera 2,2 kilomètres de long. L'objectif de ce projet est de fluidifier le trafic.



Une autre traversée de voie est également dans le viseur des CFL, à savoir le PN18 à Heisdorf. Des travaux y seront prévus en 2024 pour la faire disparaître. Notons que selon la société des chemins de fer, «ces travaux s'étaleront au-delà de l'année 2024».



L'investissement de l'Etat dans le rail

Les projets de suppression des passages à niveau se font «en étroite collaboration avec de nombreuses parties prenantes, dont les communes concernées et l'administration des Ponts et Chaussées» selon les CFL. «Ces projets sont également en lien avec l'acquisition des terrains nécessaires à leur réalisation».



Ceux situés «sur des sites tierces ou privés (industriels par exemple) ne font en revanche pas partie des priorités étant donné leur faible impact sur la circulation routière».

Notons que le budget de l'Etat pour l'année 2023 prévoit de consacrer 524,1 millions d'euros pour les investissements ferroviaires. Dans cette enveloppe, 283,3 millions d'euros serviront à financer les projets d'infrastructures dans le cadre de l'extension et de l'amélioration du réseau.



74 incidents en moyenne par an

En moyenne près de 74 incidents se produisent chaque année aux passages à niveau selon les CFL. «Ces incidents sont dans la majorité des cas liés au non-respect du code de la route de personnes tierces», explique le premier employeur du pays.

Un tel incident s'est encore produit le jeudi 2 mars. Rappelons que le trafic avait été perturbé entre Luxembourg et Pétange dû à un non-respect du code de la route par un conducteur de poids lourd qui a endommagé le passage à niveau à hauteur de Dippach.Les recommandations des CFL pour sauver des vies:

-s'arrêter dès que les feux rouges clignotent auprès des barrières ou qu'une alarme sonore se fait entendre - s'assurer d'être capable de traverser le passage à niveau d'un trait avec sa voiture (surtout pour ne pas rester bloqué sur les voies en cas de bouchon) -ne JAMAIS traverser les voies lorsqu'un passage à niveau est fermé - plutôt perdre 5 à 10 minutes auprès d'un passage à niveau en attendant que le train passe que de mettre sa vie en danger pour « gagner » du temps en essayant de vite «faire la barrière».

