En lien avec le nombre croissant d'infections au pays, le Danemark interdira l'accès à son territoire aux voyageurs en provenance du Findel à partir de samedi. La Norvège placera, elle, les passagers luxembourgeois en quarantaine. Quand d'autres Etats réclament un certificat de non-positivité au covid-19...

Luxembourg 3 min.

Les passagers luxembourgeois ne sont pas les bienvenus

En lien avec le nombre croissant d'infections au pays, le Danemark interdira l'accès à son territoire aux voyageurs en provenance du Findel à partir de samedi. La Norvège placera, elle, les passagers luxembourgeois en quarantaine. Quand d'autres Etats réclament un certificat de non-positivité au covid-19...

(JFC) - Si le rebond des infections au covid-19 observé au Luxembourg depuis deux semaines a poussé le gouvernement à réagir promptement, la «sanction internationale» ne s'est guère fait attendre. Signe de cette méfiance, cette évolution de la situation a amené le Danemark à classer le Luxembourg comme pays à risque. Sans que le ministre des Affaires étrangères n'en ait été informé précédemment... Ambiance.

Concrètement, le Grand-Duché s'ajoute à la liste noire des pays dont les ressortissants sont interdits d'entrée sur le territoire danois. Cette interdiction prendra effet dès samedi. Portugal et Suède figurent également sur la liste noire en Europe. Et ce vendredi, Jean Asselborn a dévoilé d'autres mauvaises nouvelles pour les passagers luxembourgeois ou en provenance du Grand-Duché. «En fonction de critères épidémiologiques et de modèles qui varient de pays en pays, diverses mesures restrictives, qui peuvent aller de l’interdiction d’entrée pour des voyages non essentiels à la quarantaine et l’auto-isolation en passant par l’obligation de présenter un certificat de test négatif, ont été mises en place par la Lituanie, l’Estonie, la Lettonie, l’Irlande, la Slovénie, la Roumanie, la Finlande, la Slovaquie et Chypre. La Norvège vient d’annoncer une mesure de quarantaine.»

Le dépistage au Findel ne prendra pas de vacances L'opération de test au covid-19 proposé à chaque personne atterrissant à l'aéroport national va se prolonger tout l'été. Déjà 3.176 passagers ont utilisé cette opportunité offerte depuis fin mai.

Seule annonce positive du jour : à partir d'aujourd’hui, les voyageurs en provenance du Luxembourg sont exemptés de la quarantaine obligatoire de quatorze jours au Royaume-Uni.

En sens inverse, les autorités danoises recommandent à leurs citoyens d'«éviter tout voyage inutile vers le Luxembourg», jugeant le nombre de nouvelles infections hebdomadaires trop élevé. Pour contrecarrer ces craintes le chef de la diplomatie a multiplié les messages à destination de ses partenaires. Histoire de leur rappeler, par exemple, que «le Luxembourg effectue en moyenne 9.582 tests/100.000 habitants sur une période de 7 jours, ce qui est de loin le nombre le plus important de tests au niveau de l’espace Schengen. »

Pour le Grand-Duché, cette nouvelle interdiction s'ajoute à celle de la Finlande, qui gardera ses frontières fermées au Luxembourg après le 13 juillet. Ce sera aussi le cas pour la France, alors qu'à cette date pourtant, les ressortissants de 17 États européens seront à nouveau autorisés à pénétrer sur le territoire finlandais.



Le casse-tête de la réouverture des frontières de l'UE Les Européens poursuivent des discussions difficiles sur une liste de pays dont les touristes seront autorisés dans l'Union au 1er juillet. Selon des sources diplomatiques, elle pourrait inclure la Chine mais pas les Etats-Unis.

A côté des cas danois et finlandais, la Norvège, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie ont pour leur part classé le Luxembourg parmi les «pays à risque». Cela signifie que les voyageurs en provenance du Grand-Duché doivent d'abord être mis en quarantaine pendant 14 jours avant de pouvoir circuler librement dans ces pays. Avec le Luxembourg, 62 autres pays figurent sur cette liste de «pays à risque».

Trou d'air

Cette obligation de quarantaine ne s'applique que pour les ressortissants d'un pays dont au moins 14 habitants sur 100.000 ont été infectés par le virus au cours des dernières semaines. Selon les calculs du ministère estonien des Affaires étrangères, ce chiffre s'élève à 75,1 au Luxembourg sur les deux dernières semaines, soit le deuxième ratio le plus élevé en Europe après la Suède (123,8).

Pour rappel, ces développements internationaux interviennent à un mauvais moment pour l'aviation luxembourgeoise. Luxair, Luxairport ou Cargolux (dans une moindre mesure) ne ressortent pas indemnes des tourments du covid et de la délicate reprise de leur activité. D'ailleurs, une tripartite sectorielle doit se réunir lundi pour tenter de préserver les emplois dans cette branche de l'activité nationale.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.