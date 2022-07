Ce vendredi après-midi, le Premier ministre Xavier Bettel (DP) doit clarifier la position du gouvernement sur l'obligation vaccinale. La plupart des partis y sont à l'heure actuelle opposée.

Une mesure pas justifiée à ce stade

Les partis se montrent réticents à la vaccination obligatoire

Thomas BERTHOL Ce vendredi après-midi, le Premier ministre Xavier Bettel (DP) doit clarifier la position du gouvernement sur l'obligation vaccinale. La plupart des partis y sont à l'heure actuelle opposée.

Le sujet de la vaccination obligatoire pour les plus de 50 ans pour lutter contre le covid revient sur la table, suite à l'avis rendu par le groupe d'experts ce mardi. Initialement, le Premier ministre Xavier Bettel (DP) devait s'exprimer ce vendredi après-midi à la Chambre des députés pour indiquer la position du gouvernement. Finalement, cette intervention a été repoussée à la semaine prochaine, mais Xavier Bettel prendra toutefois la parole ce vendredi à 14h lors d'un briefing presse pour présenter les conclusions du Conseil de gouvernement réunis ce matin. Son discours est à suivre en direct sur notre site.

Pas de nouvelles restrictions à cause du variant Omicron BA.5 Même si le nombre d'infections a augmenté ces dernières semaines, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, estime le Dr Jean-Claude Schmit, directeur de la Santé.

La question de la vaccination obligatoire recommandée par les experts est délicate à trancher pour les différents partis de la majorité à un peu plus d'an des prochaines élections législatives en octobre 2023.



Le revirement de la majorité

Sur les ondes de RTL ce vendredi matin, le nouveau président du DP Lex Delles a souligné que l'actuel rapport du groupe d'experts était plus «nuancé» que le premier avis donné au mois de janvier. Avec le taux de vaccination élevé des plus de 50 ans (85%), le ministre du Tourisme et des Classes moyennes affirme que le DP n'est «pour le moment» pas favorable à une «vaccination obligatoire à tout prix». Une mesure que Lex Delles juge «pas proportionnelle» avec les données actuelles.

La ministre de la Justice Sam Tanson (déi Gréng) s'est également exprimé ce vendredi matin sur la vaccination obligatoire. Au micro de 100.7, elle a considéré qu'une telle mesure n'était actuellement pas justifiée pour effectuer «une telle atteinte aussi grave aux libertés individuelles», alors qu'il n'est pas certain que les projections émises par les experts se réaliseront.

Les nouvelles infections décollent à nouveau Les hôpitaux luxembourgeois doivent également faire face à une recrudescence de nouveaux patients. Pas de doute, la reprise épidémique est bien réelle au Grand-Duché.

Pour rappel, en janvier DP et déi Gréng avaient exprimé leur accord par rapport à l'obligation vaccinale, alors que leur partenaire socialiste s'était montré plus frileux à ce sujet. Le président du groupe parlementaire du LSAP Yves Cruchten avait ainsi déclaré en début d'année que le parti socialiste se positionnait en faveur d'une obligation vaccinale, mais seulement si la situation l'exige.

Le président du CSV Claude Wiseler se dit favorable à ce qu'un texte de loi sur l'obligation vaccinale soit préparé et étudié par le Conseil d'Etat, mais que ce texte ne soit que voté quand la situation l'exige avec l'apparition d'un variant plus virulent. Claude Wiseler estime qu'introduire une obligation vaccinale dès à présent sans contrainte soit difficilement applicable et souligne que l'hypothèse des experts se base sur 100% de personnes vaccinés dans le scénario d'une nouvelle vague. Le député CSV dit douter sur l'efficacité d'avertissement taxés si les personnes refusent de se faire vacciner et que cela créerait une forme d'injustice pour ceux qui n'ont pas les moyens. En revanche, Claude Wiseler demande à ce qu'un texte de loi sur la pandémie soit voté dès ce mois de juillet pour pouvoir agir rapidement selon l'évolution de la situation sanitaire.

Claude Wiseler demande aussi comme le groupe d'experts à ce que dans le secteur des soins, l'employeur connaisse le statut vaccinal de ses salariés pour protéger les personnes vulnérables.

La co-présidente du groupe CSV Martine Hansen regrette pour sa part que l'étude des experts ne prennent pas en compte les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner pour raisons médicales. «Ce sont des cas qu'il ne faut pas ignorer», souligne la députée du Nord.

La question du personnel médical

Marc Goergen, président du nouveau parti Fokus, déclare être opposé à une vaccination obligatoire en raison des conditions actuelles. «Si le personnel médical qui travaille directement en contact avec des personnes vulnérables n'est pas contraint à se faire vacciner parce que le vaccin n'empêche pas la transmission du virus, alors on ne peut pas non plus faire croire à la population qu'une vaccination obligatoire est nécessaire à la protection de la santé publique. Par conséquent, notre parti est pour la responsabilité individuelle où les personnes décident de se faire vacciner ou non», explique l'ancien secrétaire général du DP.

Les experts expliquaient dans leur avis rendu ce mardi sur l'obligation vaccinale qu'ils étaient favorables à une obligation vaccinale pour les plus de 50 ans, car la piqûre contre le covid permet de réduire les formes graves et les décès. En revanche contrairement à leur premier rapport, ils ne se sont pas prononcés pour une vaccination obligatoire dans le secteur des soins, parce qu'une telle mesure ne serait selon eux pas assez efficace.

En effet, dans le cas du variant Delta, deux doses de vaccin ont encore eu un effet de 64,4% permettant d'éviter la transmission du virus. Avec le variant Omicron, qui domine depuis le début de l'année et probablement encore pour les deux prochains mois, se protéger soi ou les autres d'une infection tombe à 35,8% par rapport aux personnes non-vaccinées. Ce n'est que chez les vaccinés que le taux est de 59,8%, mais il diminue déjà après deux ou trois mois. Comme les experts se sont fixés la limite de 50% pour se prononcer en faveur d'une vaccination obligatoire, cette efficacité vaccinale n'est pas suffisante.

