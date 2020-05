Ce jeudi matin, les ministres de l'Education nationale et de la Santé recevront l'auteure de la pétition à succès contre la réouverture des écoles. Mais l'issue de la discussion est connue. L'école reprendra bien, tous les partis politiques y sont favorables.

Luxembourg 3 min.

Les partis politiques adhèrent à la reprise des cours

Ce jeudi matin, les ministres de l'Education nationale et de la Santé recevront l'auteure de la pétition à succès contre la réouverture des écoles. Mais l'issue de la discussion est connue. L'école reprendra bien, tous les partis politiques y sont favorables.

(MF avec Michèle Gantenbein) – Les choses sont claires ce mercredi soir. Alors que leurs aînés sont déjà de retour au lycée depuis ce lundi, les élèves du fondamental feront de même le lundi 25 mai. Non seulement Claude Meisch (DP), ministre de l'Education nationale a gardé son cap, avec toujours un mot de compréhension à l'égard des parents soucieux, mais il a été conforté dans la direction prise par la classe politique dans son entier.

Les opposants à la rentrée, entre espoir et défaitisme Avec plus de 6.700 signatures recueillies, la pétition demandant un retour à l'école en septembre sera discutée mercredi matin. Mais les signataires semblent mitigés quant à l'issue du débat.

Suite à la formidable mobilisation des signataires de la pétition 1550, les parlementaires ont, comme prévu, débattu ce mercredi après-midi au Cercle Cité transformé en parlement, de la pertinence de la reprise des cours ce mercredi et non en septembre. Même s'il ne reste que 16 jours de classe, la Chambre des députés se range, avec des nuances sur divers points, du côté du gouvernement Bettel. Au grand dam des opposants à cette rentrée.

Partis de la majorité (DP, LSAP, Déi Gréng) et de l'opposition estiment qu'un retour sur les bancs de l'école est important et une bonne chose. Parmi les arguments avancés, il y a le droit à l'éducation et le besoin pour les enfants de renouer des contacts sociaux après un long confinement dû au coronavirus. Le déconfinement permettra aussi de ne pas aggraver davantage l'injustice face à l'enseignement.

Avec ce modèle de reprise progressive des cours, «le but est de terminer proprement l'année scolaire 2019-2020 pour pouvoir commencer l'école normalement en automne», résume Claude Meisch. Malgré tous les efforts déployés, «l'enseignement à domicile, cela ne suffit pas», estime le ministre pour lequel quelques semaines supplémentaires d'enseignement en classe «sont nécessaires pour consolider les apprentissages et évaluer les performances». Gilles Baum, député DP, a eu une pensée pour les parents en télétravail qui ont accompagné scolairement leurs enfants jusqu'ici et souligné l'importance de «leur retirer ce poids des épaules».

La pétition contre l'ouverture des écoles cartonne En moins de trois jours, la pétition 1550 a largement atteint le quorum requis des 4.500 signatures pour provoquer un débat à la Chambre des députés. Plus de 5.500 personnes réclament que crèches, écoles et lycées n'ouvrent pas avant septembre.

Le député Fernand Kartheiser (adr) estime que les parents auraient dû avoir le choix entre un retour à l'école et la conservation de l'enseignement à domicile. Il voit l'organisation de la rentrée scolaire comme une pure improvisation car de nombreuses questions d'infrastructures et de personnels n'ont toujours pas été clarifiées.

«Sortez avec les enfants en forêt!»

Cheffe de file parlementaire du CSV, Martine Hansen, sportive elle-même, a regretté la décision du ministre de retirer les activités sportives du programme. «Ce n'était pas le bon signal», à ses yeux. Elle a, via une motion, appelé le gouvernement à ne pas renoncer aux activités sportives et à élaborer un concept sportif pour la rentrée à l'automne. La motion sera discutée en commission.

Claude Meisch se fiera aux experts de la santé qui devront préciser dans quelle mesure et dans quelles conditions le sport scolaire est possible. Le ministre a plaidé pour que les enfants passent à nouveau leurs après-midis à l'air libre: «Le lieu le plus sûr c'est dehors, c'est la nature. Sortez avec les enfants en forêt!»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.