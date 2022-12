La police de Trèves confirme que les restes ont déjà été transférés et que les autorités allemandes ne sont plus impliquées dans l'affaire. On ne sait pas encore si le Luxembourg dispose du corps complet.

Les parties du corps de Diana transférées au Luxembourg

Tiago RODRIGUES La police de Trèves confirme que les restes ont déjà été transférés et que les autorités allemandes ne sont plus impliquées dans l'affaire. On ne sait pas encore si le Luxembourg dispose du corps complet.

Les parties du corps de Diana Santos trouvées à Temmels (Allemagne) le 1er novembre ont été transférées au Luxembourg, a déclaré à Contacto un porte-parole de la police de Trèves.

Selon Uwe Konz, la dépouille a été rendue par le parquet de Trèves et les autorités allemandes «ne sont plus impliquées dans l'affaire». Le fonctionnaire de police n'a toutefois pas pu préciser quelles parties du corps ont été retrouvées.

Contacto a tenté d'obtenir une réponse du parquet de Diekirch, mais sans succès jusqu'à présent.

Ces parties du corps de Diana ont été retrouvées près de Temmels, dans le district de Trier-Saarburg, près de la frontière avec le Luxembourg, le 1er novembre. Sur place, les autorités ont découvert les restes dans un buisson à côté d'un parking.

Le 19 septembre, le corps démembré de Diana avait été retrouvé à Mont-Saint-Martin, à la frontière française avec le Luxembourg. Les membres inférieurs avaient été sectionnés au niveau des genoux, il n'y avait pas de bras, pas de tête.

Depuis, l'affaire est instruite par le Parquet de Diekirch. Jusqu'à présent, un seul suspect a été arrêté. Said Banhakeia, un Marocain de 48 ans, a été arrêté le 6 octobre par la police judiciaire luxembourgeoise et se trouve en détention provisoire au pénitencier de Schrassig. Il est accusé de meurtre «avec préméditation» et considéré par les autorités comme le principal suspect du crime, a appris Contacto.

Le père contacté par les autorités luxembourgeoises

La famille attend toujours désespérément des réponses quant à la date à laquelle le corps sera transféré au Portugal. Le père a tenté de contacter les autorités luxembourgeoises et a reçu un appel d'un agent, qui s'est exprimé en portugais et lui a seulement dit que, pour le moment, «il ne pouvait donner aucune autre information».

«C'est une brutalité que je ne comprends pas» La famille de la quadragénaire a appris le lien ADN par la presse. Les autorités n'ont pas révélé quelles parties du corps ont été trouvées.

Diana Isabel Gomes dos Santos est née le 17 octobre 1981, à Porto. Elle avait 40 ans. Elle a grandi dans le quartier de São João de Deus, dans la paroisse de Campanhã. À l'âge de 20 ans, elle a émigré en Andorre.

Elle a ensuite traversé la France et la Belgique, avant d'arriver au Luxembourg. Elle a toujours travaillé comme serveuse ou en cuisine. Elle laisse un fils de 22 ans, Francisco, qui a été élevé par sa grand-mère à Vila do Conde. Toute la famille est au Portugal.

