Avec plus de 6.700 signatures recueillies, la pétition demandant un retour à l'école en septembre sera discutée mercredi matin. Mais les signataires semblent mitigés quant à l'issue du débat.

Les opposants à la rentrée, entre espoir et défaitisme

Le gouvernement fera-t-il marche arrière? Face au succès de la pétition 1.550 demandant le report de la rentrée au mois de septembre, les députés échangeront mercredi sur le sujet. Un débat avancé par rapport aux délais réglementaires. Mais si cela peut apparaître comme une première victoire pour les opposants au nouveau calendrier scolaire, ces derniers n'ont cependant que peu d'espoir de voir la situation évoluer.

La question est pourtant cruciale pour Lidia Garcia, à l'origine de la pétition. Pour cette maman d'un bébé de 21 mois, cette rentrée en mai serait tout bonnement «trop dangereuse», en particulier pour les plus petits. Les enfants, «jusqu'à six ans au moins», nécessitent en effet une prise en charge particulière. Or, regrette-t-elle, les crèches et maisons relais n'auraient reçu «aucune formation» spécifique. Et si rien ne garantit que la situation sera meilleure en septembre, cela laisserait en revanche «le temps de s'organiser et former le personnel».

Mais pour Elisabeth Machado, il ne s'agit pas d'une simple «question de date». Auteur d'un plaidoyer sur son opposition à un retour obligatoire sur les bancs de l'école, cette avocate affirme ainsi que rien ne justifie «d'obliger les gens à se mettre en danger». Car si le gouvernement a renforcé les mesures sanitaires dans les établissements scolaires, cette mère de deux enfants juge le dispositif en place «insuffisant». Aussi, elle suggère de nouvelles «mesures minimales de sécurité complémentaires» telles que le port du masque obligatoire en toutes circonstances, la multiplication du nombre de bus scolaires, mais surtout la garantie d'une surveillance adéquate.

Une surveillance, absente des directives officielles, qu'elle juge toutefois indispensable. «On envoie à l'école les personnes les moins conscientes du danger, argumente-t-elle. C'est le principe même de la responsabilité civile.» Autrement dit, si les mineurs ne sont plus sous la responsabilité des parents, «c'est à l'Etat de prendre le relais». A savoir : assurer «au maximum» leur sécurité, afin de réduire «au minimum les risques».

Et si elle ne s'oppose pas à une rentrée des classes, Elisabeth Marchado avoue toutefois ne pas voir «l'intérêt pédagogique ou social» de cette reprise. Pour elle, les problèmes de décrochage scolaire et les inégalités sociales, craints par une partie du corps enseignant, ne seront pas résolus «lors de ces quelques semaines ou quelques jours de classe».

Simple politesse?

Quant au débat, Elisabeth Marchado ne s'attend pas à ce que le gouvernement fasse volte-face, dénonçant l'installation d'un «rapport de forces malsain et délétère». Pour elle, le gouvernement ne cédera pas «à la pression populaire pour conserver sa crédibilité».

Le sentiment d'un échange à l'issue courue d'avance que partage Patrick Arendt, à la tête du syndicat d'enseignants SEW. Selon lui, ce ne serait en effet rien d'autre que de la «politesse». «Je ne pense pas que le ministère reviendra sur sa décision», confie-t-il. Mais avec la levée du déconfinement générale annoncée lundi par Xavier Bettel (DP), signe d'une amélioration de la situation, le président du SEW espère que les «craintes des parents s'atténueront».

Des peurs que le ministre de l'Education nationale, mardi, a dit entendre. «Je comprends les soucis des parents, les angoisses des enseignants liées à cette situation exceptionnelle.» Mais de là à ce que Claude Meisch révise sa copie, 24 heures après ses propos... Il préfère rassurer les familles: «Depuis Pâques nous travaillons à cette réouverture, pas d'inquiétude. Les classes se font en petits groupes, les buffs seront distribués, le désinfectant mis à disposition, l'ambiance est positive pour la reprise.»



