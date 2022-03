Dans les fichiers clients des bureaux fiduciaires luxembourgeois, les sociétés classiques côtoient des entreprises appartenant à des oligarques russes.

Les oligarques russes ont leurs prestataires de services

(BaL avec Thomas KLEIN) Les bureaux fiduciaires ou ''Trust and Company Service Providers'' (TCSP) sont un rouage important, mais peu remarqué, lorsqu'il s'agit de faire fonctionner la Place financière luxembourgeoise. Pour les dizaines de milliers d'enveloppes de sociétés à faible substance autonome qui continuent d'exister au Luxembourg, les TCSP sont d'importants fournisseurs.



Ils aident les entreprises à établir une présence juridique au Grand-Duché via leurs services de domiciliation, mettent à disposition des bureaux, gèrent l'administration des entreprises et fournissent parfois les managers et les conseils de surveillance. De nombreuses sociétés sérieuses font appel à leurs services, mais dans les fichiers clients des bureaux fiduciaires, on trouve aussi parfois des oligarques et d'autres personnages douteux.

Une entreprise ayant un lien direct avec un homme d'affaires russe figurant sur la liste des sanctions est Steel Capital SA, dont le siège social se trouve dans la capitale. Le registre luxembourgeois des entreprises ne mentionne pas l'identité du propriétaire économique, mais dans son rapport annuel, la société écrit que son activité principale consiste à émettre des «Loan Participation Notes dans le but de financer des prêts à la société Severstal» et à ses sociétés affiliées.

Des bureaux dans l'embarras

Severstal est l'entreprise métallurgique de l'oligarque russe Alexeï Mordachov, qui s'est retrouvé fin février sur la liste des sanctions de l'Union européenne. Dans le rapport annuel de Steel Capital, la branche luxembourgeoise de la société Vistra apparaît en tant que «Corporate Administrator». Selon son site web, Vistra propose à ses clients des services tels que la création et la liquidation d'entreprises, la mise à disposition de sociétés de stockage («shelf companies»), la fourniture de directeurs et de bureaux enregistrés.

C'est ainsi que Steel Capital a déménagé en 2018 au sein même du Luxembourg et que le siège officiel de la société est depuis lors identique à l'adresse de Vistra, rue Edward Steichen. Dans le rapport annuel 2019, pas moins de deux collaborateurs de Vistra de l'époque sont mentionnés comme directeurs de Steel Capital. Interrogée par le Luxemburger Wort, Vistra a répondu qu'elle avait déjà décidé de mettre fin immédiatement à sa collaboration avec Steel Capital SA.

«Nous allons cesser dès que possible toute relation d'affaires avec toutes les entreprises qui ont été sanctionnées et toutes les sociétés qui sont étroitement liées à la sphère d'influence de Poutine, y compris les entreprises d'État et les personnes politiquement exposées individuelles qui ont des liens étroits avec ces organisations et personnes sanctionnées», écrit l'entreprise dans sa déclaration. «En outre, nous n'entreprendrons pas de nouvelles activités fournissant des services à l'intérieur de la Russie ou vers la Russie.»

Plus de 900 personnes et entreprises sanctionnées

Vistra est loin d'être la seule entreprise luxembourgeoise à fournir des services à des sociétés qui sont dans l'orbite d'oligarques russes. Ainsi, selon le registre des entreprises luxembourgeoises, la société Intertrust avait des accords de domiciliation avec plusieurs entreprises liées à la société pétrolière d'Etat Rosneft, qui a également fait l'objet de sanctions de l'UE. Les adresses commerciales de ces sociétés sont identiques à celles du siège social d'Intertrust, rue Eugène Ruppert. Selon le registre, le contrat a pris fin en août 2021.

L'entreprise ne commentera pas ses relations avec ses clients, mais souligne: «Au cours des deux dernières semaines, plus de 900 personnes et organisations russes, biélorusses et ukrainiennes ont été sanctionnées par des gouvernements du monde entier dans les territoires sécessionnistes. Nos équipes Global Risk & Compliance ont suivi de près ces développements quotidiens et veillent à ce que nous soyons en conformité avec la réglementation». Intertrust indique également qu'aucun nouveau client russe ne sera accepté et que la séparation de tous ses partenaires commerciaux russes existants est entamée.

Le milliardaire et propriétaire de Severstal, Alexei Mordaschow, a toujours une boîte aux lettres au Luxembourg. Photo: Getty Images

L'un des fondateurs et le président de la société Pandomus, qui propose également des services de domiciliation, était membre du conseil d'administration de MMK - Mining Assets Management S.A., où Viktor Rashnikov, qui figure également sur la liste des sanctions, est enregistré en tant que propriétaire économique. Ici aussi, les adresses commerciales des deux entreprises situées avenue de la Faïencerie correspondent selon le registre des entreprises. Une demande d'avis est restée ici sans réponse.

Pas d'activités illégales

Il convient de souligner qu'aucune de ces activités n'est illégale. Jusqu'il y a quelques semaines, faire des affaires avec des oligarques russes n'avait d'ailleurs rien de répréhensible pour beaucoup. Ainsi, Alexeï Mordachov était l'un des principaux actionnaires du groupe de voyage TUI et, jusqu'au début du mois, membre du conseil de surveillance, l'ex-chancelier allemand Gerhard Schröder travaille pour Gazprom et le FC Chelsea a remporté deux fois la Ligue des champions de football, notamment grâce à l'argent du milliardaire Roman Abramovitch.

Pourtant, après les oligarques, les ''Trust and Company Service Providers'' se retrouvent de plus en plus dans le collimateur des politiques et des autorités de surveillance. Récemment, la ministre néerlandaise des Finances, Sigrid Kaag, a proposé à la Commission européenne d'agir également contre les prestataires de services. La semaine dernière, les Néerlandais ont soumis à la Commission une proposition de loi qui interdirait aux TCSP de proposer leurs services aux entreprises dont les bénéficiaires effectifs sont russes ou biélorusses. Le Luxembourg est ouvert à une initiative dans ce domaine et participera de manière constructive aux futures discussions au niveau du Conseil européen, écrit le ministère des Finances en réponse à une question.

92 entreprises au Luxembourg

Les professionnels exerçant des activités TCSP sont particulièrement vulnérables en matière de blanchiment d'argent". CSSF

Selon l'autorité de régulation CSSF, il y avait, en 2019, 92 entreprises possédant des licences pour offrir des services TCSP. Parmi elles, 77 proposaient des services de gestion et de secrétariat, avec un total de 45 millions d'euros de bénéfices, ce qui en fait l'activité qui génère le plus de revenus dans le secteur. Viennent ensuite, toujours en 2019, les services de domiciliation avec 22 millions d'euros, et les activités liées à la création d'entreprises avec environ six millions d'euros. Dans un rapport publié cette année, la CSSF attire l'attention sur le risque que les entreprises du segment aient affaire à des partenaires commerciaux qui se livrent au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.

«Alors que l'ensemble du secteur des services financiers est exposé, les professionnels qui exercent des activités TCSP sont particulièrement vulnérables», écrit Marco Zwick, directeur de la CSSF, dans la préface du rapport. Selon l'autorité de surveillance, l'une des raisons réside dans la nature internationale des activités des prestataires de services. La majorité des clients proviennent d'autres pays, dont certains de régions considérées comme à haut risque pour le blanchiment d'argent.

Des intermédiaires souvent impliqués

«Les TCSP fournissent également des services en appliquant les lois d'autres juridictions (par exemple en agissant en tant que trustee d'un trust étranger), ce qui peut les rendre plus vulnérables aux criminels internationaux», écrit la CSSF dans son rapport. A cela s'ajoute le fait qu'un grand nombre d'opérations dans ce domaine ne sont pas conclues par des rencontres personnelles avec les clients, mais que le premier contact est souvent établi par des intermédiaires tels que des avocats ou des conseillers fiscaux.

«Les recommandations sont l'une des principales sources de nouveaux clients pour les TCSP. Le réseau de clients, de tiers et de TCSP peut s'étendre sur plusieurs juridictions et se composer de plusieurs couches», écrit l'autorité de surveillance. Il est donc souvent difficile pour les entreprises de déterminer qui est réellement le propriétaire effectif d'un trust ou d'une fondation. Selon le rapport, environ un quart des clients et des constructions sont considérés comme à risque par les entreprises dans ce domaine.

Le fait que le travail des TCSP représente parfois un défi pour l'autorité de surveillance a été démontré par exemple en juin 2020 lorsque la CSSF a infligé une amende administrative de 190.000 euros à Vistra. Dans la note correspondante, l'autorité écrivait: «Il convient de souligner que la mauvaise coopération de la direction responsable de la [société] au moment des faits a considérablement empêché la CSSF d'exercer ses pouvoirs de surveillance de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme».

Dans une prise de position, l'entreprise indique que les incidents, dont l'origine remonte à 2012, n'ont aucun lien avec des événements en Ukraine ou spécifiquement avec Steel Capital SA, qu'elle s'est séparée depuis de ce client ainsi que du management responsable à l'époque et que cette unité commerciale de Vistra n'existe plus non plus depuis 2017. Vistra Luxembourg, sous sa forme actuelle, n'a jamais été confrontée à des mesures similaires de la CSSF. «Les normes des autorités se sont dramatiquement durcies depuis les événements de 2012; il en va de même pour nos procédures», écrit l'entreprise.

