Dans le cadre du traditionnel Odtimer Day, s'est déroulée dimanche entre le Findel et le quartier de Neudorf une course automobile en souvenir de l'ancien Grand Prix du Luxembourg. Elle a réuni nombre de participants et attiré une kyrielle de curieux.

Les Oldtimers fascinent toujours autant

(JFC, avec SH). - Les participants à la course commémorative de l'ancien Grand Prix, dimanche entre le Findel et Neudorf, n'avaient pas la vitesse comme objectif, mais le but était de boucler les tours avec la plus grande régularité possible afin d'éviter les points de pénalité.

16 Tout ne s'est pas déroulé sans casse Photo: Guy Jallay

Présents en nombre, les curieux ont pu admirer de nombreux véhicules d'époque, dont certains avaient d'ailleurs pris part naguère au Grand Prix de Luxembourg, dont la première édition a eu lieu en 1939.

Cette course n'était pas la seule à être organisée dans le cadre du Oldtimer Day au Luxembourg.