Les obsèques du comte de Lannoy célébrées à Anvaing

Ce vendredi ont été célébrées en l'église de Frasnes-Les-Anvaing, en Belgique, les obsèques de la comtesse Alix de Lannoy, mère de Stéphanie de Lannoy, future épouse du grand-duc héritier Guillaume. La cérémonie s'est déroulée, côté belge, en présence de la princesse Mathilde et de la reine Fabiola et, côté luxembourgeois, du grand-duc Henri, de la grande-duchesse Maria Teresa, du futur couple héritier, du prince Félix, du prince Louis et de la princesse Tessy.