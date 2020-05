Plusieurs municipalités, en Europe comme de l'autre côté de l’Atlantique, ont profité du virus pour accélérer la mise en place d'infrastructures dédiées à la mobilité douce. Si le Luxembourg prône habituellement les alternatives à la voiture, le silence semble toutefois de mise au sein du gouvernement. Du moins, pour le moment.

Les nouvelles pistes cyclables en salle d'attente

Anne-Sophie DE LA BARRE DE NANTEUIL-BEDEL

Et si l'usage du vélo sortait renforcé par la pandémie ? Que ce soit à Paris, Berlin ou Rome, les infrastructures dédiées à la petite reine fleurissent afin d'offrir une alternative aux transports en commun, potentielle source de contamination au covid-19. Des aménagements conséquents, puisqu'ils atteignent plusieurs dizaines de kilomètres dans certaines villes comme à Bruxelles (40 km), New York (60 km) ou Bogota (100 km).

Mais au Luxembourg à et Luxembourg-Ville en particulier, de telles mesures se font attendre. Pourtant, «c'est le moment parfait pour avancer vers la mobilité douce», regrette Monique Goldschmit, à la tête de Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ (LVI), qui évoque un trafic automobile «idéal pour tester» puisque moins dense qu'à l'accoutumée.

Et cette dernière de demander une «nouvelle distribution de l'espace public pour les cyclistes et les piétons, même temporaire». Car avec le virus, souligne-t-elle, le nombre de cyclistes a «presque doublé, voire plus par endroits». Selon les données de l'administration des Ponts et Chaussées, ce mode de transport a été boosté depuis le début de la pandémie sur l'ensemble du territoire.



Un attrait nouveau qui, dans les circonstances actuelles, ne va pas de pair avec les gestes barrières prônés par le gouvernement. «Il n'est presque plus possible de rouler», constate Monique Goldschmit, évoquant des pistes cyclables bondées à Luxembourg-ville. Au point que l'afflux de deux-roues sur les infrastructures existantes ne permet pas de maintenir des distances de sécurité avec les piétons et autres cyclistes.

Une réalité qui n'a pas échappé aux partis politiques. Dans la capitale, le parti d'opposition Déi Gréng a ainsi déposé une motion au conseil communal le 18 mai dernier qui demande à ce que soit élaboré «un concept» portant sur des «adaptations et améliorations de la mobilité active» d'ici le mois de juillet. Contacté, Patrick Goldschmidt (DP), échevin en charge de la Mobilité, n'a cependant pas été en mesure de s'exprimer.

Prime doublée pour les vélos électriques

Au niveau national, Déi Gréng reste en revanche bien silencieux. Un paradoxe pour le parti qui prône la mobilité douce. Si la problématique se trouve bien en effet au cœur de l'accord de coalition du gouvernement, François Bausch (Déi Gréng), ministre de la Mobilité, se fait très discret. Interrogé sur la question la semaine dernière, le ministre de la Mobilité affirmait auprès du Luxemburger Wort souhaiter mettre en place des dispositifs visant à voir se multiplier les bicyclettes dans le paysage luxembourgeois.

Si certains s'attendaient à des annonces concernant la mise en place de nouvelles pistes cyclables temporaires, comme celles qui fleurissent un peu partout à travers le monde, ils ont été déçus. Mercredi, le vice-Premier ministre a indiqué la revalorisation de la prime destinée à l'acquisition d'un vélo électrique. De 300 euros, cette dernière atteindra désormais 600 euros pour les véhicules achetés jusqu'au 31 mars 2021.

Un coup de pouce financier qui devrait accélérer le nombre de vélos en circulation, alors même que le réseau de pistes cyclables est amené à évoluer. Mais à l'horizon 2023, selon les plans annoncés avant la pandémie par le gouvernement. De 600 kilomètres opérationnels à l'heure actuelle, le réseau devrait presque doubler d'ici trois ans pour atteindre 1.102 km. Un chiffre qui pourrait toutefois, à l'avenir, être revu à la hausse.





