Les nouvelles cigarettes électroniques inquiètent

Mélodie MOUZON Les nouvelles cigarettes électroniques au goût fruité font un carton auprès des jeunes en France. Au Grand-Duché, elles ne sont pas autorisées à la vente. Mais elles suscitent des inquiétudes.

Des emballages attrayants et des goûts fruités ou sucrés qui vous replongent en enfance... Les nouvelles cigarettes électroniques jetables, aussi appelées «puffs», ont tout pour plaire. Elles font d'ailleurs un carton en France auprès des adolescents, qui sont de plus en plus nombreux à les consommer au lycée, voire même au collège. Alors que leur vente est interdite aux mineurs chez nos voisins français. Le phénomène a débarqué des Etats-Unis en 2020 et s'est répandu comme une traînée de poudre en Europe en quelques mois à peine.

Si elle a tout l'air d'un bonbon, elle n'est cependant pas sans danger. Car, contrairement à ce qu'indiquent de nombreux fabricants, certaines cigarettes électroniques jetables contiennent bien de la nicotine. Le taux varie entre 0,09% et 1,7%.

Le phénomène inquiète le ministère de la Santé luxembourgeois, comme l'a indiqué la ministre de la Santé Paulette Lenert, interrogée sur la question par le député Mars Di Bartolomeo (LSAP). «Les services du ministère de la Santé ont été rapidement alertés de la commercialisation de cette variante de cigarette électronique, appelée 'puff' en France, où elle est en train de mettre à mal tous les efforts de prévention tabac auprès des jeunes», a indiqué la ministre.

La ministre a rappelé que les produits de vapotage comme les cigarettes électroniques tombent sous la loi qui réglemente les produits du tabac. Les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques doivent prévenir la direction de la Santé de leur intention de mettre un nouveau produit sur le marché. Et ce, six mois avant cette mise sur le marché.

«A ce jour aucune demande de commercialisation pour un produit de type «puff» n’a été introduite à la direction de la Santé. Par conséquent, toute vente de ce produit non déclarée et sans autorisation préalable au Luxembourg est illégale», a expliqué la ministre.

Si néanmoins cette cigarette électronique jetable venait à être vendue au Luxembourg, Paulette Lenert a rappelé que la «puff» serait soumise aux mêmes règles que la cigarette électronique. C'est-à-dire que la vente serait interdite aux mineurs et les boutiques en ligne qui la vendraient depuis le Grand-Duché ou à destination du public luxembourgeois seraient également interdites.

Le phénomène, s'il est déjà bien implanté en France, ne semble toutefois pas encore être arrivé au Luxembourg. La vigilance reste cependant de mise du côté des autorités.

