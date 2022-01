C'est par vidéoconférence que Yuriko Backes, Georges Engel et Claude Haagen ont prêté serment ce mercredi devant le Grand-Duc Henri.

Remaniement gouvernemental

Les nouveaux ministres ont prêté serment

(m. m. avec Annette WELSCH) Les ministres Dan Kersch (LSAP), Romain Schneider (LSAP) et Pierre Gramegna (DP) s'attendaient sans doute à autre chose ce mercredi: leurs audiences d'adieu respectives au Grand-Duc Henri ont dû être annulées. Mardi, le chef de l'Etat a été contrôlé positif au covid et se trouve depuis lors en isolement au château de Berg. On ne sait pas encore si et quand les audiences seront rattrapées.

La valse ministérielle entame une nouvelle ronde Pour la quatrième fois depuis le début de cette législature, de nouveaux visages vont incarner la politique de la coalition DP-LSAP-déi Gréng. Un jeu de chaises musicales d’une rare intensité qui pointe du doigt certaines lacunes du système politique actuel.

En revanche, leurs successeurs, Yuriko Backes, Georges Engel et Claude Haagen ont été assermentés par le Grand-Duc Henri par vidéoconférence en présence du Premier ministre Xavier Bettel (DP)



Vous souvenez-vous de toutes les «variantes» du bleu-rouge-vert ? C'est donc désormais officiel et reconnu: l'actuelle maréchale de la cour Yuriko Backes reprend les rênes du gouvernement du ministre des Finances Pierre Gramegna, Georges Engel succède à Dan Kersch aux portefeuilles du Travail et de l'Economie solidaire ainsi que des Sports, et Claude Haagen remplace Romain Schneider comme ministre de la Sécurité sociale ainsi que de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural.



Paulette Lenert a été quant à elle officiellement nommée vice-Première ministre, un poste occupé jusqu'à présent par Dan Kersch. Elle conserve ses portefeuilles de la Santé et de la Protection des consommateurs ainsi que celui de la Sécurité sociale en tant que ministre déléguée.



