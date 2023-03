«Ce n'est pas assez...». Ministre de la Famille et de l'Intégration, Corinne Cahen a tenu un deuxième bilan en compagnie d'Emile Eicher, président du Syvicol, quant à la campagne d'inscription des résidents étrangers aux prochaines communales.

«Les non-Luxembourgeois s'intéressent à la politique de leur pays... d'origine»

«Place insolite.» Deux mots pour une chute renvoyant à un autre, «café», est apparu à trois reprises lors du préambule de Corinne Cahen. Sans doute un réflexe pavlovien pour l'ancienne journaliste venue, ce jeudi matin, présenter les «statistiques relatives aux taux d'inscription des résidents non luxembourgeois pour les élections communales».

Ce deuxième point, la ministre de la Famille et de l'Intégration l'a donc tenu au Bistrot de Bonnevoie. Au cœur donc du quartier le plus populaire d'une ville de Luxembourg comptant 72% d'étrangers parmi lesquels seuls 8,1% sont à ce jour inscrits. Parmi toutes les communes du Grand-Duché, la capitale arrive en queue de peloton. Alors, comme il est important de savoir d'où l'on parle, le choix du lieu, de ce «café», ne relève en rien du hasard.

Luxembourg en queue de peloton

«Vraiment, j'ai été surpris qu'on me demande de pouvoir tenir une conférence de presse ici. C'est la première fois...» Derrière son bar, au-dessus duquel flotte une trentaine de mini-étendards à l'effigie pêle-mêle du Brésil, de l'Arabie saoudite ou bien encore de la Corée du Sud, Kabi se confie: «Un jour, Corinne est passée et m'a demandé si on pouvait faire ça ici. J'ai dit oui... Faut dire que Corinne, je la connais depuis longtemps, bien avant qu'elle ne devienne ministre. À cette époque, je tenais le Book's and Beans, avenue de la Liberté. Elle venait boire son café.» What else?

On parle plus de vivre-ensemble que d'intégration Corinne Cahen (ministre de la Famille et de l'Intégration)

Sur le fond, le taux d'inscription est passé de 11% à 12,5%, soit 2.068 inscriptions de plus qu'en janvier. Au total, sur les 257.085 non-Luxembourgeois en droit de voter, 32.197 ont décidé de faire valoir ce droit. A son comptoir, qu'Honoré de Balzac considérait comme «le parlement du peuple», Kabi est en prise directe avec la réalité. «Mes clients sont pour la plupart d'origine étrangère. Alors, vous savez les élections... Quand je leur en parle, il y en a certains que ça intéresse, d'autres pas...»

Arrivé du Bénin à la fin des années 90, Kabi a la nationalité luxembourgeoise depuis près de deux décennies. Son vote, il dit l'exprimer «à chaque élection». Quand on lui demande si ce faible taux d'inscription est révélateur d'un manque d'intérêt pour la vie politique, Kabi réfute: «Ce qui les intéresse vraiment, c'est la politique de leur pays... d'origine. Alors de ça, ils en parlent beaucoup!»

Cette remarque interpelle quant au sentiment même d'intégration de ces résidents non luxembourgeois. «On parle plus de vivre-ensemble que d'intégration», reprend Corinne Cahen, tout en estimant que ce sujet compte «énormément de niveaux». «Vous avez autant de façons de vivre que vous avez de gens», dit-elle avant d'ajouter que «beaucoup de choses sont déjà faites à différents niveaux». À l'échelle communale, cela se traduit par des «commissions d'intégration que nous allons nommer commission du vivre- ensemble interculturel à l'avenir».

J'en connais plein des gens qui ont vécu, ici, dans des situations précaires tout en construisant des villas ailleurs, affirmant qu'ils repartiraient et qui, finalement, ne sont jamais repartis... Corinne Cahen (Ministre de la Famille et de l'Intégration)

Autre programme, le contrat d'accueil intégration. «Le CAI est ouvert en ce moment aux étrangers arrivés récemment dans le pays mais à l'avenir, ce sera ouvert à tout le monde, affirme la représentante du DP. Même aux frontaliers ou aux réfugiés, etc. Aux Luxembourgeois aussi. Une manière pour les gens de se rencontrer au-delà de leur nationalité.»

Bref, comme dirait l'autre, cultiver la différence et non l'indifférence. «On a tous des parcours différents, des éducations et religions différentes. Mais si on prend tout ce savoir pour bâtir ensemble l'avenir, ça va être un pays très, très spécial et spécialement génial.»

Parmi ces non-Luxembourgeois, certains espèrent sans doute à terme retrouver leur pays d'origine. «J'en connais plein des gens qui ont vécu, ici, dans des situations précaires tout en construisant des villas ailleurs, affirmant qu'ils repartiraient et qui, finalement, ne sont jamais repartis... Moi, ce que je dis aux gens c'est ''c'est vrai, peut-être que vous repartirez demain, et si c'est ce que vous voulez, tant mieux. Mais repartez plus fort. Partez avec un coeur plus rempli et une langue de plus: le français, l'allemand, le luxembourgeois...''»

Le luxembourgeois, une vraie barrière

Ah la langue! À écouter Kabi, c'est peut-être justement le point critique. «Pour la population d'origine africaine, le luxembourgeois est une barrière. Certains vont apprendre le nécessaire pour des raisons administratives ou professionnels, mais ça s'arrête là. Elle ne leur servira pas à s'intégrer...»

Corinne Cahen n'élude pas le sujet: «Des Portugais me disent: ''À notre arrivée dans les années 80, on nous a demandé d'apprendre le français et c'est ce qu'on a fait. Et maintenant qu'on parle français, on nous dit qu'on ne peut pas participer à l'une ou l'autre chose car on ne parle pas luxembourgeois...'' La question de la langue est bien plus importante que celle de la nationalité car c'est une question de compréhension et d'appropriation de la culture d'un pays.»

Dès lors, une question se pose: la volonté affichée du gouvernement de promouvoir le luxembourgeois, et d'affirmer ainsi une certaine identité nationale, n'est-elle pas un frein à toute volonté d'intégration, et ce, d'autant que le pays lui-même se lance dans une quête des «talents étrangers» et que le français et l'allemand restent deux langues administratives? N'y a-t-il pas quelque chose de schizophrénique? Un peu comme lorsque durant une conférence de presse, une question posée en français obtient une réponse en... luxembourgeois.

L'autre explication à ce désintérêt manifeste de la vie politique pourrait résulter, comme c'est le cas un peu partout ailleurs, d'une défiance vis-à-vis de celle-ci, mais Corinne Cahen n'y croit pas: «Non, surtout pas au niveau local. Et si c'était le cas, que les gens s'inscrivent sur jepeuxvoter.lu et fassent entendre leur voix! Qu'ils se portent même candidats!» À l'heure actuelle, ça aussi relève encore de l'insolite...

