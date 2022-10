Après un été record en termes de sécheresse, faisant craindre des possibles pénuries, les cours d'eau luxembourgeois semblent retrouver des niveaux acceptables.

Luxembourg 2 min.

Malgré la sécheresse

Les niveaux des cours d'eau désormais moins critiques

Simon MARTIN Après un été record en termes de sécheresse, faisant craindre des possibles pénuries, les cours d'eau luxembourgeois semblent retrouver des niveaux acceptables.

C'était l'une des grandes inconnues de cet été pour le moins étouffant. Les vagues de chaleur qui se sont succédé ont entraîné une grande sécheresse, provoquant dans la foulée un risque de pénurie en eau dans certaines communes. La pression était donc importante pour les réserves d'eau potable et elle l’est toujours, au regard de la météo de ces dernières années.

La forêt ne se porte pas mieux au Luxembourg Dans la même tendance que le dernier rapport paru en mars dernier, le bilan phytosanitaire des forêts n'est pas porteur de bonnes nouvelles. En cause, une succession de vagues de canicule dévastatrices.

Cela dit, l'administration de la gestion de l'eau a communiqué une bonne nouvelle ce mercredi en annonçant qu'après plusieurs semaines et mois d'extrême sécheresse, les cours d'eau du Luxembourg ont retrouvé des niveaux d'eau moins critiques. «Par effet immédiat, les prélèvements dans les eaux de surface avec autorisation préalable sont de nouveau possibles», a par ailleurs communiqué l'institution. Tout prélèvement dans les eaux de surface nécessite une autorisation au préalable.

L'été le plus sec depuis 1947

Rappelons que selon les enregistrements officiels des services météorologiques au Luxembourg, les précipitations mesurées cet été n'avaient jamais été aussi faibles depuis 1947. «Ce déficit en pluviométrie s'est fait remarquer sur nos cours d'eau et sur la végétation de manière globale».

Comment la sécheresse change le Luxembourg Cet été a été le plus sec de ces 100 dernières années au Grand-Duché. Les cours d'eau se sont asséchés et les arbres sont morts. L'approvisionnement en eau potable a été menacé dans certaines communes. Même la production de vin pourrait changer. Des phénomènes qui changent le Luxembourg tel que nous le connaissons.

Peut-on se réjouir de cette accalmie pour autant? Pas si vite. Bien que les précipitations du mois de septembre soient dans la norme, l'apport pour les rivières est resté minime. «Car le besoin en eau de la végétation a pris les devants et les capacités de stockage du sol étaient encore très importantes. Par conséquent, on a dû attendre la fin du mois de septembre pour que les rivières reviennent lentement à un niveau non critique. Seules la Sûre supérieure et l'Attert, caractérisées par des niveaux d'eau minimaux historiques, sont encore marquées par des niveaux d'eau plutôt bas», tempère l'administration de la gestion de l'eau.

Ainsi, pour les deux prochaines semaines, les conditions météorologiques s'annoncent variables avec des périodes sèches, mais la végétation est en transition vers la phase de repos végétatif. «De ce fait, l'administration de la gestion de l'eau estime que les niveaux des cours d'eau n'évoluent plus en dessous d'un seuil critique.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.