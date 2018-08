Si de grandes chaleurs sont attendues sur le Luxembourg pour cette fin de semaine, les musées de la ville offrent la garantie de pouvoir passer quelques heures au frais tout en se cultivant.

Luxembourg 2 3 min.

Les musées: refuges contre la chaleur

Si de grandes chaleurs sont attendues sur le Luxembourg pour cette fin de semaine, les musées de la ville offrent la garantie de pouvoir passer quelques heures au frais tout en se cultivant.

(MT). Mais que faire lorsque le mercure montent en flèche sur votre thermomètre, que la chaleur vous étouffe littéralement et que toutes vos tentatives de rafraîchissement restent vaine ? La solution se trouve peut-être dans les musées.



Véritable lieu de fraîcheur, ils offrent la garantie de pouvoir passer quelques heures loin de la chaleur, tout en profitant des expositions artistiques ou de leurs agréables extérieurs. Si douze musées sont répartis dans la capitale, trois d'entre eux ont retenu notre attention.



Le Mudam et son Summer Café

Il est l'un des musées les plus emblématiques de Luxembourg . L'année dernière, ce ne sont pas moins de 99.000 visiteurs qui ont découvert ou redécouvert ce musée.



2 Musee d'Art Moderne, MUDAM. Lex Kleren

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Musee d'Art Moderne, MUDAM. Lex Kleren Durant l’été, le Mudam se tourne également vers le Summer Café. Site Internet - MUDAM

Quatre expositions sont à découvrir cet été dont les artistes Susumu Shingu, Joâo Penalua et Katinka Bock, ainsi que l'exposition No Man's Land qui rassemble une quinzaine d'artistes autour de l'écologie et de l’impact de la présence humaine sur notre terre.



Si les expositions sont censées attirer le plus de monde, les alentours qui bordes le musée sont, particulièrement en été, un lieu plaisant et attractif. Le parc Draï Eechelen accueille des oeuvres d'art et donne aux visiteurs une vue splendide sur la vieille ville de Luxembourg.



Le Mudam Café, aménagé par les designers français Ronan et Erwan Bouroullec, est le restaurant du musée. De midi à 15h, il vous propose une cuisine composée de produits régionaux et de spécialités locales, qu’il s’agisse des entrées, des plats ou des desserts. L’art du bien manger est essentiel pour l'établissement.



Durant l’été, le Mudam se tourne également vers le Summer Café. Installée dans le parc, au pied du musée, cette nouvelle terrasse propose un moment de détente avec des boissons rafraîchissantes, ainsi qu’une cuisine estivale.







Le jardin historique de la Villa Vauban



Autre lieu culturel important, la villa, datant de 1873, a été réaménagé afin d'accueillir au mieux les oeuvres d'art, réunis par des particuliers aux XVIIe et XIXe siècles.



Deux collections sont présentées au public, l'une portant sur l'art ancien et l'autre sur l'art luxembourgeois. Après la visite de la Villa Vauban, un détour par le jardin est primordiale pour profiter pleinement du lieu.



Situé tout autour de la Villa Vauban et réalisé par l'architecte français Édouard André (1840 - 1911), l'un des paysagistes les plus réputés de son temps, le jardin du musée offre un cadre exceptionnel.



Le parc a été réaménagé de manière à ce qu'il retrouve son aspect d'origine. Le site exceptionnel de la Villa Vauban permet ainsi aux visiteurs de découvrir une collection historique dans une atmosphère calme et reposante au cœur de la ville.

La Villa Vauban Pierre Matgé





Le MNHA, au coeur de la vieille ville



Le Musée National d'Histoire et d'Art est un des hauts lieux de l'art au Luxembourg. Son positionnement géographique est un de ses nombreux attraits. Situé au coeur du quartier historique de la vieille ville, le musée fut récemment rénové et réaménagé.



Le MNHA Guy Jallay

Dans une nouvelle salle, vous pourrez admirer les dernières découvertes mises au jour lors des fouilles archéologiques les plus récentes.



En tout, ce sont quatre collections qui sont proposées aux visiteurs: Archéologie, Beaux-Arts, Arts décoratifs et populaires et enfin Monnaies et Médailles. Pour les moins courageux, une visite en 3D est disponible sur le site Internet.







Vous pouvez retrouver les horaires d'ouverture du Mudam, de la Villa Vauban ainsi que du MNHA sur leur site internet respectif.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.