Croix-Rouge et ministère de l'Egalité entendent promouvoir le rôle du Riicht Eraus. Un point d'accueil et d'écoute y compris pour celles et ceux qui craindraient d'éventuels débordements dans leur foyer en raison d'un climat de colère.

Violences domestiques

Les mots plutôt que les coups

(pj avec Jean-Philippe Schmit) «Peut-être fallait-il en arriver là. » Combien de fois Laurence Bouquet a-t-elle entendu cette phrase? Trop souvent certainement pour celle qui dirige Riicht Eraus, le point d'accueil de la Croix-Rouge dédié aux violences domestiques. Une expression revenant ainsi fréquemment dans la bouche des conjoints violents repentis. Sauf qu'il était trop tard : les coups avaient été portés, les brimades subies et, donc, le mal fait.

356 enfants parmi les victimes de violence domestique L'an dernier, la crise covid a accentué le nombre d'actes de colère dans le cercle privé. Et les mineurs constituent 20% des 1.697 victimes recensées par la police.

En 2020, le pire était attendu dans ce domaine. Les différentes périodes de confinement, les tensions liées à la promiscuité autant qu'à la crise sanitaire pouvant constituer autant d'ingrédients favorables à des disputes au-delà de l'acceptable. Les cas ont effectivement grimpé. Mais la vague redoutée n'a pas eu lieu. «La police a tout de même dû intervenir à 943 reprises», devait toutefois rappeler jeudi la ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes.

Des statistiques nationales 2020 d'où il apparaît que dans 278 situations l'auteur des violences a dû quitter l'appartement familial (contre 187 expulsions déjà signifiées cette année). Et dans un cas sur cinq, l'auteur était en état de récidive. Autant d'éléments qui ont déjà incité Taina Bofferding à mettre en place différents programmes, et qui viennent d'aboutir au lancement d'une nouvelle action conjointe avec la Croix-Rouge luxembourgeoise cette fois.

«Chacun de nous a un potentiel de violence physique ou verbale, explique Laurence Bouquet. Souvent, ce sont les parents qui se querellent ou qui commettent des injustices à l'égard de leurs enfants. Mais les violences domestiques incluent aussi les douleurs que certains jeunes ou adultes peuvent causer à leurs parents ou à leurs frères et sœurs.» Reste que «la maison ne devrait pas être un lieu de violence et de peur», comme le souligne Michel Simonis, directeur général de la Croix-Rouge.

Les conjoints violents sous surveillance électronique? La ministre de l'Egalité entre les hommes et les femmes reconnaît qu'elle accueillerait «positivement»l'introduction de cette sanction pour les auteurs de violences domestiques. L'idée fait son chemin.

L'idée est maintenant de rappeler à tous, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, que s'ils se considèrent comme possiblement auteurs d'agissements incorrects, Riicht Eraus leur est ouvert. Le silence et la colère enfermés ne servent à rien dans ces situations, mieux vaut dialoguer. Et le point d'accueil a maintenant 17 ans d'expérience pour mieux accueillir celles et ceux qui l'interpellent.



En effet, la structure a été créée en 2004. À l'origine, l'offre ne s'adressait qu'aux condamnés. Depuis 2013, les personnes interdites de domicile doivent aussi s'y présenter (dans les deux semaines suivant l'injonction de la police). Mais il est aussi possible de frapper à la porte, en dehors de tout contexte policier ou de justice. Ainsi, en 2020, la structure a réalisé 1.819 entretiens individualisés avec des personnes se sentant proches du geste irréparable.

Mieux mesurer les inégalités et les violences Lancé au début du mois, l'observatoire de l'Egalité entre les femmes et les hommes doit aider à lever le voile sur les origines des disparités de genre. Que ce soit au niveau de la santé, de l'emploi ou de l'éducation. Des phénomènes encore mal connus.

Aussi, la nouvelle campagne «Secoue-toi, pas les autres / Réagis avant d'agir» se propose de mieux faire connaître cette solution. L'idée étant qu'au fil des consultations, les interlocuteurs acquièrent des outils pour gérer de façon pacifique des situations à risque, et ne deviennent surtout pas des auteurs. En agissant à un stade précoce, il sera plus facile de ne pas entrer dans une spirale de violence.