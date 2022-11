Selon les données publiées par l'Adem, le nombre de demandeurs d'emploi est en recul entre octobre 2021 et 2022. Mais si l'on regarde d'un mois à l'autre, l'évolution est moins favorable.

Emploi au Luxembourg

Les moins de 30 ans plus touchés par le chômage

Au 31 octobre 2022, le Luxembourg comptait 14.669 demandeurs d'emploi résidents disponibles. Sur un an, cela fait 748 personnes de moins, soit une baisse de 4,9%. Dans le détail, le taux de chômage chez les femmes a diminué de 5,4%, et chez les hommes, de 4,3%. La chute est également sensible pour les catégories d'âge des 30-44 ans (-5,1%) et surtout des 45 ans et plus (-7,5%). Par contre, mauvaise surprise: le taux de chômage augmente de 1,9% chez les moins de 30 ans entre octobre 2021 et octobre 2022.





Autre hausse sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi non-résidents disponibles inscrits à l'Adem (agence pour le développement de l'emploi): ils sont 95 de plus, soit +3,5%. Pour en revenir aux résidents, ceux qui bénéficient d'une mesure pour l'emploi sont moins nombreux: une baisse de 233 personnes sur la même période, soit -5,2%.

«Premiers signes d’une évolution moins favorable»

Pour en finir avec cette vision annuelle, il est à noter que le nombre de postes vacants déclarés par les employés au cours du mois d'octobre 2022 (3.284) baisse de 16% par rapport à octobre 2021. «Ce n'est pas une tendance générale, mais cela concerne avant tout les secteurs de la construction, de l'hébergement et de la restauration et de l'intérim. Le nombre de postes disponibles s'établit à 13.033 au 31 octobre 2022. La progression sur un an est de 17,7%», précise l'Adem.

Sur un an, les chiffres du chômage sont donc plutôt corrects. Mais si l'on regarde à plus court terme, l'Adem voit «les premiers signes d'une évolution moins favorable du marché de l’emploi». En effet, entre les mois de septembre et d'octobre, le taux de chômage bondit de 3,8% (536 personnes de plus) avec, là encore, la catégorie d'âge des moins de 30 ans qui est la plus pénalisée (+8%). Plus globalement, cette tendance à la hausse du taux de chômage s'observe depuis le mois de juin.

Top 10 des métiers recherchés par les employeurs Selon les données de l'Adem, les métiers les plus fréquemment recherchés par les employeurs en octobre 2022 sont les suivants: • Études et développement informatique (200 postes)

• Comptabilité (180)

• Secrétariat (148)

• Analyse de crédits et risques bancaires (109)

• Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information (78)

• Personnel de cuisine (71)

• Défense et conseil juridique (67)

• Service en restauration (61)

• Analyse et ingénierie financière (60)

• Conseil en organisation et management d'entreprise (57) À noter toutefois que ces 1.011 postes ne représentent que 7,7% des postes déclarés vacants au cours de ce mois d'octobre 2022.

