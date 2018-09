Les modifications à venir pour le réseau des autobus de Luxembourg

Le dimanche 10 décembre prochain, les transports publics de la Ville de Luxembourg vont connaître une évolution: le tram et le funiculaire seront mis en service et les gares Howald et Pfaffenthal-Kirchberg vont accueillir leurs premiers voyageurs. Pour parer à ces changements, la Ville de Luxembourg prévoit donc quelques aménagements au niveau du réseau de bus.