Dans son rapport d'activité présenté jeudi, la police grand-ducale note une hausse des violences intrafamiliales et une baisse des cambriolages. Deux changements notoires attribués au confinement et aux restrictions sanitaires.

Les missions de la police évoluent avec la pandémie

Couvre-feu, port du masque, distanciation sociale... la police grand-ducale a vu ses missions évoluer avec le covid. Les 2.542 agents des forces de l'ordre ont dû veiller au respect de nouvelles règles sanitaires, procédant ainsi à quelque 17.400 contrôles entre le 16 mars et le 31 décembre 2020.

Mais au-delà des quelque 4.800 avertissements tarifés dressés sur cette période pour manquement à la loi covid, la police a observé de nouvelles tendances dans son travail quotidien. Ainsi, les cambriolages dans les maisons habitées ont diminué de 23,4% en 2020. Un phénomène «en corrélation» avec le confinement, le couvre-feu ou le télétravail, stipule le rapport d'activité annuel présenté ce mercredi.

Les forces de l'ordre indiquent que ce reflux est notamment dû à l'absence des «groupements criminels professionnels étrangers», liée à la fermeture des frontières. En revanche, l'activité des «délinquants locaux» a quant à elle «considérablement augmenté». En témoigne, selon la police, la hausse des cambriolages de cave «aux alentours directs du quartier Gare» dans la capitale.

Mais si le confinement a freiné les cambrioleurs, il a favorisé en revanche les violences au sein des foyers. En un an, les interventions pour violences domestiques ont augmenté de 11,1%, et les expulsions de l'auteur des violences de 4,9%. Et les 943 opérations menées par la police ne représentent qu'une partie de la réalité, l'alerte n'étant pas toujours donnée.

En termes de maltraitance contre les mineurs et de délinquance juvénile, le rapport d'activité souligne que le nombre de nouveaux dossiers a diminué de 16,9% en 2019. Une baisse à relativiser selon la police, puisque ces faits sont «souvent déclarés par les responsables des structures scolaires». Lesquelles ont été fermées totalement ou partiellement au cours de l'année 2020, pour endiguer l'épidémie. «Les mineurs, en particulier les plus jeunes n'ont pas eu la possibilité de se confier à un tiers», suppose le rapport. Une hypothèse que la police «analysera en 2021».

