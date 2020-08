L'armée du Grand-Duché est engagée dans deux missions dans ce pays d'Afrique de l'Ouest où un coup d'Etat vient de renverser le président.

Les militaires luxembourgeois restent au Mali

Pas question de revenir sur le déploiement de soldats luxembourgeois au Mali. Le ministère de la Défense l'a confirmé, au lendemain des secousses politiques qui ont contraint le président malien à démissionner. Coup d'État ou non, le gouvernement entend honorer la décision prise en janvier par la Chambre de déployer 25 militaires dans le pays, car la situation sécuritaire n'a pas fondamentalement changé.

La porte-parole du ministre François Bausch l'a assuré au Luxemburger Times : «Pour l'instant, il n'y a pas de raison de modifier la participation du Luxembourg aux deux missions envisagées». A savoir : une contribution aux communications entre les différentes régions du pays du Sahel via son satellite GovSat, et l'encadrement de la formation des troupes de l'armée malienne. «Les putschistes ont déclaré qu'ils veulent continuer à coopérer avec les missions et celles-ci ont pris diverses mesures de sécurité, telles que le cloisonnement dans des bases à la suite des événements».

Actuellement, seuls deux soldats luxembourgeois figurent parmi les troupes étrangères présentes au Mali. La vingtaine d'autres (qui devaient être déployés) ont été retardés par les restrictions de voyage lié à l'épidémie de covid-19, rappelait dernièrement le chef d'état-major, le général Duschène. A ce jour, aucune date de déploiement n'a pu être confirmée.



Un colonel de l'armée malienne, Assimi Goita, s'est présenté mercredi comme le nouvel homme fort à Bamako, au lendemain du coup d'Etat ayant renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. Cet officier supérieur était apparu dans la nuit de mardi à mercredi à la télévision nationale aux côtés d'autres militaires, sans prendre la parole. Il a estimé que son pays se trouvait «dans une situation de crise socio-politique, sécuritaire» et n'avait «plus le droit à l'erreur».

Le 19 août, une junte militaire a renversé le gouvernement du président Ibrahim Boubacar Keita, promettant la tenue prochaine de nouvelles élections. Photo : AFP

L'opposition malienne s'est félicitée mercredi du coup d'Etat militaire, estimant qu'il avait «parachevé» sa lutte pour obtenir le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta et se disant prête à élaborer avec la junte une transition politique. Elle s'est dite prête à fêter vendredi «la victoire du peuple malien».

La coalition d'opposition du M5-RFP «prend acte de l'engagement d'ouvrir une transition politique civile» émis par le Comité national pour le salut du peuple (CNSP). Comité créé par les militaires désormais au pouvoir

Le colonel Goita ne pourra toutefois pas compter sur la moindre indulgence de la communauté internationale qui a unanimement condamné le putsch, réclamant le retour à l'ordre constitutionnel et la libération du président Keïta, arrêté mardi par les militaires. Les pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont demandé la libération immédiate du président renversé et souligné la nécessité pressante de rétablir l'Etat de droit et d'aller vers un retour de l'ordre constitutionnel.

Au Mali, le pouvoir doit être rendu aux civils et des jalons doivent être posés pour le retour à l’ordre constitutionnel. Le Président Keïta, son premier ministre et les membres du gouvernement doivent être libérés sans délai et leur sécurité garantie. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 19, 2020

Fortement engagée au Sahel où elle combat les groupes jihadistes qui ont contribué à déstabiliser le Mali, la France a, par la voix du président Emmanuel Macron, estimé que «la lutte contre les groupes terroristes et la défense de la démocratie et de l'Etat de droit sont indissociables».

