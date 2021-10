Si ce secteur d'activité représente quelque 2.000 personnes au Luxembourg, l'offre de formation continue spécifique restait bien maigre. Mais la Chambre immobilière a décidé de prendre le sujet à bras-le-corps.

Les métiers de l'immobilier s'offrent une académie

Il y a cinq ans, l'artisanat sautait le pas. Le secteur s'offrait ses propres outils de formation destiné à ses milliers d'employés. Un centre de compétences génie technique du bâtiment, un autre sur le parachèvement ont ainsi vu le jour depuis 2016. Il faut croire que l'idée a fait des émules puisque voilà la Chambre immobilière du Luxembourg qui annonce l'ouverture prochaine de sa propre «académie».

Et d'ores et déjà, Marc Ant y voit de nombreux avantages pour une profession «en pleine expansion mais qui ne dispose pas d'un socle commun pour pratiquer au mieux son activité». Aussi, autour de l'administrateur-délégué de la Chambre, les syndicats OGBL et LCGB ont-ils eux aussi soutenu le projet de voir la profession (qui compte nombre d'agents indépendants et des professionnels de plus en plus originaires des pays frontaliers) asseoir une offre de cours structurée et adaptée à la réalité luxembourgeoise.

«Ainsi, les salariés qui le souhaitent pourront notamment rafraîchir à l'académie de l'immobilier leurs connaissance en matière juridique, financière, sur les règles de TVA. Des domaines où les règles changent souvent.»

A l'avenir, il sera aussi question de proposer des cours concernant la construction proprement dite. «Par exemple, pour bien vendre, gérer ou entretenir une maison bois comme il s'en fait beaucoup maintenant, il ne faut pas les mêmes savoir-faire que pour les constructions classiques», poursuit Marc Ant. Mais il pourra aussi être question des législations en matière d'urbanisme, les contraintes architecturales, les exigences en matière d'efficacité énergétique ou encore la concurrence internationale.

Au total, une dizaine d'autres axes d'approfondissement ont d'ores et déjà été retenus. Comme par exemple tout ce qui touche à la question de la sécurité au travail. «On l'oublie parfois mais le secteur de l'immobiliser inclut aussi les syndics d'immeubles. Et ces derniers sont de plus en plus nombreux à recruter des techniciens, des électriciens, des plombiers amenés à se rendre ou à travailler sur site avec tous les dangers que cela peut engendrer.» Alors afin de faire diminuer l'accidentologie de la profession, rien de tel qu'un rappel des règles de vigilance s'imposant sur un chantier.

Pour bien faire les «stagiaires», les «élèves», se rendront au nouveau centre de compétences de l'artisanat, à Bettembourg. Tous les outils nécessaires à diverses formations y sont déjà installés, aussi la Chambre immobilière s'appuiera-t-elle sur cet équipement. Sachant que pour le financement de cette académie, le budget s'appuiera sur un prélèvement de «0,5% de la masse salariale de toute entreprise disposant d’une autorisation de commerce en tant que syndic, promoteur ou agence». Ce qui représente? Motus!

Une certitude : le secteur compte actuellement quelque 800 entreprises, individuelles ou bien plus grandes. «Et compte-tenu du caractère fortement concurrentiel qui peut exister sur un marché petit comme celui du Luxembourg et sous pression immobilière, chacune a donc intérêt à avoir les salariés les mieux formés (donc performants)», conclut Marc Ant.

