Examen du GAFI

Les mesures contre le blanchiment d'argent sous la loupe

Thomas KLEIN Le Luxembourg a échoué lors du dernier audit sur la prévention du blanchiment d'argent. Les inspecteurs du GAFI se sont à nouveau rendus dans le pays cette semaine.

Jusqu'à vendredi midi, les inspecteurs du Groupe d'action financière internationale GAFI (Financial Action Task Force, en français GAFI) ont à nouveau examiné le secteur financier luxembourgeois sous toutes les coutures. Même si personne ou presque ne souhaite s'exprimer sur le sujet, la nervosité est palpable dans le pays. Car l'enjeu est de taille pour le Luxembourg.

Lors du dernier examen des efforts du Grand-Duché en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en 2010, le pays avait essuyé un échec cuisant. Sur les 49 critères examinés à l'époque, le Luxembourg ne répondait que partiellement aux exigences pour 30 d'entre eux et pas du tout pour neuf autres. Dans un seul domaine, les attentes ont été entièrement satisfaites.

Transfert menacé

Les inspecteurs avaient alors constaté des lacunes dans presque tous les domaines centraux de la lutte contre le blanchiment d'argent : les enquêtes de l'autorité de surveillance CSSF étaient insuffisantes, les contrôles sur place auprès des entreprises étaient quasi inexistants et aucune sanction n'avait été prononcée à ce jour pour des infractions dans ce domaine.

La «Financial Intelligence Unit» (FIU), créée en 2004 au sein du ministère public, est en sous-effectif avec seulement six collaborateurs, poursuit le rapport. Le cadre légal de la lutte contre le blanchiment d'argent ainsi que le manque de transparence des propriétaires économiques des entreprises ont également été critiqués, ce qui a contraint le pays à se mettre en retenue et à remettre jusqu'en 2014 six rapports d'avancement sur le traitement des manquements au GAFI.

La nouvelle ministre des Finances, Yuriko Backes, estime que le Luxembourg est bien équipé. Photo: Anouk Antony

Des réformes radicales depuis le désastre

Si le pays devait à nouveau recevoir une telle gifle, ce serait un désastre pour le secteur financier et pourrait compromettre durablement la réputation du Luxembourg en tant que place financière. Les résultats ne seront pas publiés avant l'été prochain. Pendant la durée de l'évaluation, ni les auditeurs ni les représentants du pays ne pourront faire de commentaires.

En amont de l'examen, la ministre des Finances Yuriko Backes s'est toutefois montrée confiante dans un entretien avec le «Luxemburger Wort». Le Luxembourg a fait beaucoup d'efforts ces dernières années pour être aussi bien préparé que possible. «La place financière, avec ses multiples acteurs, a beaucoup évolué et le pays ne figure plus sur aucune liste grise», explique la ministre.

La place financière, avec ses multiples acteurs, a beaucoup évolué et le pays ne figure plus sur aucune liste grise. Yuriko Backes, ministre des Finances (DP)

En effet, beaucoup de choses ont changé depuis 2010. De nombreuses lois ont été adaptées aux normes internationales et l'échange d'informations avec les autorités des autres États a été amélioré. Dernièrement, les conditions juridiques ont été créées pour que le nouveau Parquet européen (EPPO) puisse également enquêter au Luxembourg.

Un registre de transparence plus mordant

Un autre point central est le registre des bénéficiaires effectifs dans le Luxembourg Business Register (LBR), qui doit permettre d'éviter que des hommes d'affaires douteux ne cachent des flux financiers derrière des constructions de sociétés imbriquées.

En 2019, le Grand-Duché a fait partie des précurseurs en étant l'un des premiers pays européens à introduire un tel registre. Une enquête menée par des journaux internationaux sous le titre «OpenLux» a toutefois conclu en 2021 que le registre était «en grande partie inefficace», car de nombreuses informations manquaient ou étaient manifestement erronées. Au début de l'année, le ministère de la Justice a ensuite annoncé des mesures supplémentaires pour donner plus de mordant au RLB.

Ainsi, non seulement le nombre d'employés devrait doubler d'ici 2023, mais ceux-ci recevront également des pouvoirs supplémentaires pour mener des enquêtes et pourront à l'avenir, pour la première fois, imposer des sanctions administratives. Au cours de l'été, la police et le ministère public ont effectué des contrôles sur place pour vérifier les déclarations des entreprises.

Nous devrions avoir une tolérance zéro pour les personnes qui n'appliquent pas les règles de manière délibérée et répétée. Claude Marx, Directeur général de la CSSF

La CSSF sévit plus sévèrement

A côté de cela, le superviseur a lui aussi nettement resserré les vis. «La CSSF est devenue plus dure. La manière dont une place financière traite les personnes qui ne respectent pas les règles est une preuve importante de son sérieux. Nous devrions avoir une tolérance zéro vis-à-vis des personnes qui n'appliquent pas les règles de manière délibérée et répétée», a déclaré Claude Marx, directeur général de l'autorité dans une interview.

Si, jusqu'en 2010, aucune amende n'avait été infligée en invoquant les articles sur le blanchiment d'argent, cela se produit désormais régulièrement. Alors que les sanctions étaient auparavant plafonnées, ce qui n'était guère dissuasif pour les grandes banques, elles sont désormais liées au bilan. Par ailleurs, chaque sanction est publiée sur le site de la CSSF. «La mention du nom de l'entreprise est souvent une sanction plus importante que l'amende à payer», explique Claude Marx.

En 2021, malgré la pandémie, l'autorité a en outre effectué 35 contrôles sur place auprès d'entreprises dont elle estimait que le risque de blanchiment d'argent était particulièrement élevé. L'année dernière, deux managers qui avaient gravement enfreint les obligations légales se sont vu retirer leur autorisation d'exercer.

Le directeur de la CSSF, Claude Marx, espère également une bonne évaluation du travail de l'autorité de surveillance. Photo: Gerry Huberty

Le secteur financier n'est pas le seul à être audité

Les associations ont également intensifié leurs efforts de prévention. L'association des banques ABBL ou l'association des fonds Alfi, par exemple, organisent des groupes de travail ou des formations continues sur la lutte contre le blanchiment d'argent. L'ordre des avocats a également effectué des contrôles parmi ses membres et a ouvert des procédures disciplinaires contre les cabinets qui ne répondaient pas aux exigences en matière de blanchiment d'argent.

Dans l'ensemble, il est donc difficile de nier que de nets progrès ont été réalisés. Il faudra attendre le rapport final du GAFI, l'année prochaine, pour savoir si cela suffit à impressionner les inspecteurs. Les contrôleurs, qui devaient déjà venir au Luxembourg en octobre 2020, mais qui ont reporté leur visite à plusieurs reprises en raison de la pandémie, n'ont pas seulement examiné les dispositions légales du pays en matière de blanchiment d'argent, mais aussi leur efficacité.

L'accent n'a donc pas seulement été mis sur le secteur financier, l'autorité de surveillance et la justice, mais aussi sur les pratiques dans d'autres domaines comme l'immobilier ou le commerce automobile.

