Près de 18.900 euros. C'est la somme que la CNS promet de verser dès «cette semaine» aux médecins et aux dentistes mobilisés pour endiguer la pandémie et donc privés de revenus durant deux mois.

Les médecins vont déjà toucher une partie de leur dû

Depuis que la réserve sanitaire a été mise en veille et que les activités médicales non urgentes ont repris le pas sur la gestion hospitalière des patients covid-19, médecins généralistes et dentistes ont repris le travail dans leurs cabinets mais aussi dans les hôpitaux et les maisons médicales. La téléconsultation, prônée par le ministère de la Santé depuis le début de la pandémie pour justement éviter sa propagation, reste de mise.

L'ennui est que nombre de praticiens n'ont toujours pas été rémunérés. Car les malades «téléconsultés» ne pouvaient pas les rémunérer directement, via leur ordinateur. Comme l'a fait savoir récemment l'Association des médecins et médecins dentistes (AMMD), interrogation relayée mardi à la Chambre par le député (LSAP) Jean-Marie Halsdorf. «Le paiement interviendra dans les prochains jours», a promis Romain Schneider (LSAP), ministre de la Sécurité sociale.

Pour compenser les médecins par rapport à leur perte de revenu pendant la crise, la Caisse nationale de Santé (CNS) leur versera un forfait horaire de 236 euros. Mais pour que le virement soit effectif, c'est au coordinateur médical national, le Dr Alain Schmit, de valider un relevé sur lequel figure chaque heure prestée par le médecin pendant la crise.

Poliment, la CNS a fait savoir dans un courrier daté du 14 mai et adressé au coordinateur médical national que «force est de constater que les travaux de récupération des relevés et de certification des forfaits à payer s'annoncent plus fastidieux que prévu». Mercredi d'ailleurs, la CNS n'avait toujours «pas reçu de relevés certifiés». Mais la Caisse ne fera pas attendre plus longtemps les médecins et dentistes.

«Cette semaine encore», promet la CNS, elle leur versera le nombre minimum garanti de forfaits validé pour deux mois. Soit 80 heures de travail. Ce qui fait une rondelette somme de 18.912 euros pour chaque médecin. Sachant qu'il s'agit là d'une avance. Tous les médecins qui ont presté plus de 80 heures entre le 16 mars et le 17 avril seront donc bien payés par l'Etat. Le forfait étant, ensuite revu, à la hausse ou à la baisse, en fonction des horaires effectivement prestés et déclarés sur les relevés.

