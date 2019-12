A la méfiance qui s'est installée entre la rédaction et la direction de la radio vient s'ajouter une nouvelle accusation de l'opposition visant une émission hebdomadaire accordée à un groupe privé. Xavier Bettel (DP) essaie de calmer le jeu, dans une réponse parlementaire publiée jeudi.

Les mauvaises ondes persistent chez 100,7

A la méfiance qui s'est installée entre la rédaction et la direction de la radio vient s'ajouter une nouvelle accusation de l'opposition visant une émission hebdomadaire accordée à un groupe privé. Xavier Bettel (DP) essaie de calmer le jeu, dans une réponse parlementaire publiée jeudi.

(AA) - Le feuilleton des tensions entre la direction de la radio 100,7 et sa rédaction n'en finit pas. Un mois après la démission fracassante de son patron en novembre, Xavier Bettel (DP), ministre des Communications et des Médias veut s'imposer comme juge de paix. Un apaisement qui s'annonce plus délicat que prévu, la radio étant l'objet d'une nouvelle polémique. Concernant cette fois la place qu'elle accorde au groupe de presse privé «Maison Moderne» sur ses ondes.

Premier bilan après un an de Bettel II 365 jours après son investiture, l'équipe de Xavier Bettel ne semble pas encore avoir trouvé son rythme de croisière. Une analyse de l'année politique en cinq questions.

«La démission de Monsieur Loschetter résulte de son choix personnel qu'il ne m'appartient pas de commenter.» Interpellé sur la situation délétère au sein de la radio socioculturelle, Xavier Bettel a préféré botter en touche. Sans pour autant se désengager tout à fait du dossier.

En effet, après la nomination de Véronique Faber à la tête de l'établissement, le Premier ministre a annoncé la mise en place d'un «processus de médiation», dans une réponse parlementaire publiée jeudi. Afin de «remédier aux tensions actuelles» et de restaurer «une ambiance de travail respectueuse et constructive». Aucun nom ni calendrier n'ont encore été communiqués.

Piraten prêts à porter plainte dans le dossier RTL Pourquoi le gouvernement refuse de communiquer le contrat signé entre l'Etat et le groupe médias? Malgré deux demandes, le député Pirate Sven Clement n'a toujours pas pu consulter le document. Son parti envisage de saisir la justice administrative.

En attendant que cette procédure ne se précise, l'établissement public de radiodiffusion doit se justifier d'un autre choix. Celui d'attribuer une émission, le jeudi de 17h à 20h, aux journalistes du magazine anglophone Delano, propriété du groupe privé «Maison Moderne». Un partenariat public/privé qui «étonne» le député d'opposition David Wagner (Déi Lenk), estimant qu'il s'agit d'une «publicité» pour les «produits» de l'entreprise médiatique.

Des accusations balayées par Xavier Bettel, rappelant tout d'abord l'«indépendance éditoriale» de 100,7. Concernant le mélange des genres, le ministre a rétorqué n'avoir reçu «aucune demande de fonds publics» pour cette émission.