La loi covid prend fin le 31 mars prochain. Le conseil de gouvernement a approuvé ce vendredi un avant-projet de loi qui vise à abolir certaines mesures prises durant la pandémie.

Pandémie de covid-19 au Luxembourg

Les masques vont tomber complètement en avril

Mélodie MOUZON La loi covid prend fin le 31 mars prochain. Le conseil de gouvernement a approuvé ce vendredi un avant-projet de loi qui vise à abolir certaines mesures prises durant la pandémie.

Le masque obligatoire, c'est bientôt fini. Ce vendredi, le conseil de gouvernement a approuvé l'avant-projet de loi qui vise à abolir le port du masque là où il est encore d'application, notamment dans les hôpitaux. Cette obligation sera levée à partir d'avril.

Le covid-19 et la grippe continuent de se propager activement au Luxembourg Une augmentation de 14% de nouveaux cas de covid-19 au Luxembourg a notamment été recensée la semaine dernière.

Dès le mois prochain, il ne sera plus non plus obligatoire de s'isoler en cas de test positif au covid.

L'obligation de déclaration systématique de la part des hôpitaux, des maisons de repos et de soins, des réseaux de soins et des voyagistes sera également supprimée à la fin du mois.



Cependant, certaines dispositions restent toujours d'application jusqu'au 31 décembre 2023. C'est le cas de celles sur les vaccinations, les certificats covid-19, tant que les réglementations européennes pertinentes restent applicables, et les dispositions sur le traitement des données.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.