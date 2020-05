Destinée à recueillir les offres et demandes des particuliers et des entreprises en matière d'équipements de protection, la plateforme www.epi-covid19.lu a déjà reçu plus de 12.000 visites depuis son lancement à la mi-avril. En moyenne, elle accueille 1.100 visiteurs par jour.

Les masques s'échangent comme des petits pains

Alors qu'il n'est pas envisagé que le Luxembourg devienne à terme autonome en matière de production de masques, Luxinnovation a lancé la plateforme www.epi-covid19.lu. Cette plateforme, qui fonctionne comme un répertoire, a pour but de mettre en relation l'offre et la demande en matière d'équipements de protection individuelle. Au 30 avril, elle totalisait «1.241 comptes créés, soit le nombre d'entreprises ou de personnes inscrites pour effectuer une recherche sur le site», révèlent ce lundi les ministres de l'Économie, Franz Fayot (LSAP), de la Santé, Pauline Lenert (LSAP) et des Classes moyennes, Lex Delles (DP).

Les trois ministres qui détaillent que «136 offres ont été publiées par des entreprises proposant des produits ou du matériel», tandis qu'en sens inverse, «24 demandes ont été introduites par des entreprises ou des personnes à la recherche d'un produit». En moyenne, la plateforme accueille «1.100 visiteurs par jour», pour un total de «12.200 visiteurs depuis son lancement» à la mi-avril.

Par ailleurs, grâce à la mise en place d'un régime d'aides spécifiques, le ministère de l'Économie apporte «un soutien financier tant aux grandes entreprises qu'aux PME pour des projets de recherche industrielle et de développement expérimental concernant des produits contribuant à combattre la propagation du covid-19», explique Franz Fayot.

De même, la direction générale des Classes moyennes a décidé de «soutenir les entreprises qui réorientent leurs chaînes de production pour confectionner du gel hydroalcoolique ou des masques de protection», avance Lex Delles. Le ministre socialiste qui ajoute que «100% des coûts d'investissement liés à ces réorientations sont pris en charge par la Direction générale des Classes moyennes».

