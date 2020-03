Face à l'inquiétude autour de l'épidémie de coronavirus, la ministre de la Santé Paulette Lenert a précisé qu'il n'y avait pas de rupture de stock des masques de protection mais que l'usage était limité au personnel médical, aux malades et aux suspects.

Les masques réservés aux professionnels

Eddy RENAULD Face à l'inquiétude autour de l'épidémie de coronavirus, la ministre de la Santé Paulette Lenert a précisé qu'il n'y avait pas de rupture de stock des masques de protection mais que l'usage était limité au personnel médical, aux malades et aux suspects.

Ruptures de stock ou délais d'approvisionnement allongés: les fabricants de masques de protection et leurs vendeurs peinent à suivre une demande qui explose en pleine psychose autour de l'épidémie de Covid-19.

Au Luxembourg, il n'existe actuellement pas de rupture de stock pour ces masques et le ministère de la Santé de préciser qu'«ils ne sont plus disponibles en vente libre dans les pharmacies» et que le stock national est «réservé - comme le recommande l'OMS - aux professionnels de santé et aux personnes infectées ou suspectes d'infection».

La hotline coronavirus prise d'assaut La ministre de la Santé a fait le point sur la situation autour du covid-19, ce mardi, avec les membres de la Commission parlementaire de la Santé. Elle a notamment indiqué que quelques heures à peine après la mise en place de la hotline, 140 personnes avaient passé un appel.

Et Paulette Lenert (LSAP), de rappeler que «le port préventif d'un masque n'a jamais prouvé la moindre efficacité dans la prévention des infections respiratoires».

On l'aura compris, le masque doit être strictement réservé aux malades confirmés ou aux cas suspects, et il est d'ailleurs mis à disposition des concernés par l'inspection sanitaire. Dans ces cas, il prévient contre la dispersion de gouttelettes infectieuses dans le milieu en cas d'éternuements ou de toux de la personne malade.

Le coronavirus se propage Signalé pour la première fois par l'OMS le 31 décembre 2019, le virus 2019-nCoV s'est propagé sur quatre continents en quelques semaines. La Chine, centre de l'épidémie, est particulièrement touchée.

Si par malheur, les services de la Santé venaient à manquer de masques en cas de poursuite de l'épidémie pendant plusieurs mois, le Luxembourg a intégré un «Joint Procurement», un mécanisme d'acquisition de matériel au niveau de la Commission européenne.