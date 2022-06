Les députés luxembourgeois ont acté à l'unanimité la fin du masque obligatoire dans les transports en commun.

Pandémie au Luxembourg

Les masques dans les transports, c'est fini

Il s'agissait de l'une des dernières mesures sanitaires encore visibles au quotidien. En vigueur depuis le 20 avril 2020, le masque obligatoire dans les transports en commun sera bientôt de l'histoire ancienne au Luxembourg. C'est en tout cas le souhait des députés, qui ont voté à l'unanimité en faveur de cette nouvelle loi, après un débat à la Chambre qui s'est déroulé ce jeudi après-midi.

Cette décision entrera en application dès sa publication au Mémorial, peut-être dès ce vendredi 10 juin. Pour rappel, le projet de loi concernant la fin du masque obligatoire dans les transports en commun avait été déposé à la Chambre le 23 mai dernier.

S'il ne sera plus obligatoire dans les bus, trams et trains du pays, il restera en revanche de rigueur dans les hôpitaux et les maisons de soins, à l'image du CovidCheck, «à l'exception du patient hospitalisé, du pensionnaire ou de l'usager, ainsi que des enfants âgés de moins de six ans».

Pour les personnes vulnérables, le masque reste cependant recommandé, de préférence dans sa version FFP2. Une position similaire a été adoptée par nos voisins français et belges, qui ont déjà fait tomber le masque dans leurs transports depuis quelques semaines. Cette loi met donc fin à une situation incongrue que connaissaient les voyageurs frontaliers, ces derniers devant remettre leur masque à bord lorsqu'ils franchissaient la frontière luxembourgeoise.

Des contaminations à la hausse

«Force est ainsi de constater que la large majorité de la population est protégée contre les formes graves de maladie ou pourra être traitée efficacement en cas de formes graves», a appuyé l'exécutif pour justifier cette loi.

Certains députés ont néanmoins tenu à souligner que la pandémie n'est pas terminée. Un constat qui transparait dans le dernier bilan hebdomadaire de la Santé. Après une longue période d'accalmie épidémique, les contaminations sont reparties à la hausse la semaine dernière au Luxembourg. Toutefois, elles n'ont encore eu aucune incidence sur le nombre d'hospitalisations.

