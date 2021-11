«Les masques à l'école devraient faire leur retour»

Alors que le Luxembourg n'échappe pas aux effets de la quatrième vague de covid-19 et que la situation sanitaire se détériore, les autorités sanitaires se veulent prévoyantes. Si de nouvelles mesures ne devraient pas être annoncées avant la fin de la semaine prochaine, Paulette Lenert (LSAP) a réitéré mercredi son appel à la vaccination, «manière la plus efficace de mettre fin à la pandémie».

A l'occasion de la présentation du bilan hebdomadaire de la situation sanitaire, la ministre de la Santé affirme que «sur les 13 personnes en soins intensifs, dix ne sont pas vaccinées, les autres étant des personnes d'un âge avancé et présentant des pathologies préexistantes». Un appel à destination des quelque 100.000 personnes en âge d'être vaccinés et qui hésitent toujours, malgré la mise en place du CovidCheck depuis le 1er novembre et la volonté du gouvernement de leur «mener la vie dure».

Mais alors que l'opposition à la vaccination se fait de plus en plus visible, le Dr Thérèse Staub, présidente du Conseil supérieur des maladies infectieuses, annonce mercredi que cette approche reste largement privilégiée puisque «l'immunité collective devrait désormais se situer entre 85 et 90%» de la population. Les dernières estimations tablaient sur un taux compris entre 80 et 85%. A ce jour, «76% de la population est vaccinée», indique la responsable du services des maladies infectieuses du CHL qui assure qu'il «reste encore un petit bout de chemin à parcourir».

En attendant d'éventuelles nouvelles restrictions sanitaires, le Luxembourg recommande pour l'heure l'injection d'une troisième dose pour les personnes de 65 ans et plus, ainsi que pour les personnels soignants. La question d'une vaccination des 6-11 ans, elle, se trouve toujours à l'étude, faute de données suffisantes quant à d'éventuels effets secondaires sur cette catégorie d'âge. Pour l'heure, des décès ont été enregistrés aux États-Unis «sur des enfants en surpoids», indique mercredi Paulette Lenert.

Alors que les nouvelles infections se réalisent encore et toujours dans le cercle familial, le respect des gestes barrières devrait rester d'actualité encore quelques mois. Que ce soit le respect de la distance entre personnes, le fait de se laver fréquemment les mains ou de porter le masque. Un dernière mesure qui devrait «faire son retour» sur les bancs de l'école dans les semaines à venir, à en croire le Dr Staub, comme ce sera le cas en France. «Car dans les pays qui ont diminué les gestes barrières, on constate une explosion des cas», note la spécialiste des maladies infectieuses.

