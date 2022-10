Sur les hauteurs du Gaalgebierg, des personnes cultivent des légumes bio pour toute la commune d'Esch. Les parcours des travailleurs du CIGL sont très différents. Mais tous rêvent d'un avenir meilleur.

L'Escher Geméisguart

Les maraîchers invisibles

Franziska JÄGER Sur les hauteurs du Gaalgebierg, des personnes cultivent des légumes bio pour toute la commune d'Esch. Les parcours des travailleurs du CIGL sont très différents. Mais tous rêvent d'un avenir meilleur.

Du Chili au Galgenberg : l'acteur Enrique Diaz a quitté l'Amérique du Sud avec sa femme luxembourgeoise à cause du coronavirus. Photo: Sibila Lind

Pendant des décennies, Enrique Diaz a été applaudi. Il était en représentation sur les grandes scènes du Chili et amusait le public, faisait des bêtises avec ses élèves de théâtre, se mêlait aux grands festivals, jusqu'à ce que le coronavirus conquière l'Amérique du Sud. Comme les théâtres se faisaient de plus en plus rares et l'argent aussi, Enrique Diaz a décidé de déménager avec sa femme au Luxembourg, son pays d'origine. Ainsi, elle pouvait au moins être avec sa famille et lui espérer un avenir meilleur.

Aujourd'hui, Enrique Diaz récolte des blettes, des têtes de salade et une tomate géante. La balance indiquera plus d'un kilo plus tard. Sous le béret noir du Chilien, des cheveux gris ondulés tombent sur ses épaules. Il piétine dans le champ. La pluie a transformé la terre en un sol boueux. Le fait qu'Enrique Diaz ne parle qu'espagnol ne dérange pas les brocolis, les carottes et les courgettes. Cela ne l'empêche pas de savoir quand la récolte est bonne.

Dans la serre plutôt que dans la rue

Malgré tout, il aimerait apprendre le français le plus vite possible, «le théâtre me manque terriblement», dit-il. «Plus tard, j'aimerais faire quelque chose avec le théâtre, et avec l'intégration, combiner les deux», dit-il. «Comme ici».

L'Escher Geméisguart n'a qu'un lien limité avec le théâtre, mais on y combine tout de même une économie biologique durable avec une occupation des chômeurs qui a du sens. Sur le Gaalgebierg, les gens cultivent des légumes pour tout Esch. Ils finissent dans des maisons relais, des maisons de retraite, sur le marché hebdomadaire. Des personnes comme Enrique Diaz ne restent que temporairement dans cette situation, jusqu'à ce que les barrières linguistiques soient levées. Pour beaucoup d'autres participants qui ont des problèmes de santé ou des problèmes personnels, il vaut mieux travailler dans la serre que d'être dans la rue.

De l'ADEM au jardin



Si vous vous promenez régulièrement sur le Gaalgebierg d'Esch avec votre chien, vos enfants ou vos chaussures de jogging, vous avez peut-être déjà remarqué le panneau - direction fléchée Belval - : «Den Escher Geméisguart». Derrière ce sigle se cache un projet du Centre d'Initiative et de Gestion Local (CIGL) d'Esch qui, d'une part, aide les chômeurs à trouver un emploi et, d'autre part, souhaite répondre à des besoins sociaux : plus de bio dans les paniers d'achat et les cantines scolaires.



Le Belge Mathieu Tassin coordonne l'Escher Geméisguart et le jardin pédagogique Kalendula à Altwies. Photo: Sibila Lind

Mathieu Tassin coordonne le Geméisguart à Esch et le Kalendula à Altwies. «Nous recevons des personnes qui, comme on dit, n'ont aucune chance sur le marché du travail. Certains ont, pour le dire très banalement, des problèmes de langue, beaucoup ont des problèmes de santé ou sont trop âgés pour le marché du travail, d'autres ont des problèmes psychiques ou autres». Certains ont un parcours d'alcoolisme et de toxicomanie derrière eux. C'est l'ADEM qui envoie les gens à Mathieu Tassin.

Actuellement, ils sont 14. Ce jeudi matin, il est à peine plus de 7 heures et tous sont assis autour d'une table dans la salle commune avec le chef d'équipe Lionel Lambinet, chapeau de paille sur la tête. «Tiago ?» - «Présent». - «Eva ?» - «Présent». - «Jorge ?» Tout le monde est là. Certains participants n'ont jamais eu de véritable structure journalière, il est donc difficile au début pour l'un ou l'autre nouveau de se lever à 6 heures du matin. Cela fait aussi partie du programme. Établir des habitudes.

Sur le champ d'un hectare d'Op der Gleicht, à quelques minutes en voiture de la serre, des légumes supplémentaires sont cultivés depuis 2018 ainsi que des fruits, comme des fraises. Photo: Sibila Lind

Ensuite, Lambinet distribue les tâches aux «jardiniers en herbe» : certains doivent monter au champ Op der Gleicht avec le caddy et récolter des légumes, d'autres restent en bas et coupent des légumes, préparent des soupes ou approvisionnent le réfrigérateur dans l'espace de vente. Oui, ici, tout le monde peut passer et acheter des légumes frais, sans produits chimiques et bio : du lundi au vendredi à partir de 7h30. «La terre a subi de nombreux tests, aucune substance nocive n'a été trouvée, nos légumes sont irréprochables», rassure Mathieu Tassin.

35 tonnes de légumes auraient été récoltées l'année dernière. Le mois de septembre est le plus productif, car c'est à ce moment-là que tous les légumes plantés pendant l'année sont récoltés. Le jeudi est le jour le plus stressant de la semaine, car tout doit être préparé : le vendredi, c'est le marché hebdomadaire sur la place de la mairie d'Esch, comme le mardi, et le jour où les caisses de légumes commandées sont livrées aux clients privés. Pour 16 euros, il est possible de commander une fois par semaine une caisse de six légumes différents. La commande doit être passée avant le jeudi midi. Un abonnement n'est pas nécessaire.

Qui sont-ils?





Dani (38 ans) est luxembourgeois et a été incarcéré quatre fois. La dernière fois qu'il est sorti, c'était le 13 avril. "Maintenant, ça suffit", dit-il. Photo: Sibila Lind





Dani souhaite obtenir un contrat de travail à durée indéterminée (CDI). Photo: Sibila Lind

Dani rampe à genoux à travers les arbustes de tomates et plante des plants de blettes dans la terre. C'est son troisième jour, mais «jusqu'à présent, je trouve que c'est bien ici». Ce Dudelangeois de 38 ans, visiblement fan de tatouages, «ne veut plus faire de bêtises. Quand je rentre chez moi à 16 heures, je suis bien trop fatigué pour cela, heureusement. Ensuite, il n'y a plus que la douche et la télé».

Traîner des heures durant dans les cafés faisait autrefois partie du quotidien de Dani. Il a quitté l'école à 16 ans, n'a jamais fait d'apprentissage, mais a fait quatre fois de la prison à Dreiborn et Schrassig. Bagarres, vols de voitures. «J'espère que j'arriverai à prendre un nouveau virage et que je trouverai bientôt un vrai travail».





Ana-Maria (58 ans) est née en Angola. La mort de son fils l'a plongée dans la dépression. Photo: Sibila Lind





Ana-Maria remplit des caisses de légumes commandées par des clients. Photo: Sibila Lind

Ana-Maria (58 ans) renforce l'équipe depuis le mois d'août. Pendant de nombreuses années, cette Angolaise a travaillé dans l'agriculture au Portugal, mais depuis la mort de son fils d'un accident du travail il y a quelques années, elle n'arrive plus à sortir de la dépression. A cela s'ajoutent le diabète, l'hypertension et un cancer dont elle s'est sortie. Ana-Maria a enchaîné les petits boulots de nettoyage et d'intérim jusqu'à ce que son arthrose l'empêche d'en faire plus. «Je n'attends plus que la retraite», dit-elle.





Darlene (40 ans) ne voulait plus travailler dans les restaurants et les cafés. Photo: Sibila Lind



Darlene (40) coupe des oignons pour une maison relais et dit qu'elle n'a en fait jamais aimé cuisiner. «Ici, au moins, j'apprends de nouvelles recettes et je cuisine avec notre chef Lionel». Jusqu'à présent, la Capverdienne travaillait dans des cafés à Esch, «mais à un moment donné, c'est devenu incompatible avec mes enfants, car je travaillais tard dans la nuit».



À côté de Darlene se trouve Lina (34 ans), qui traite également une grosse commande d'une maison relais. Avec ses doigts, elle arrache les extrémités des haricots verts et les coupe en morceaux de la taille d'une bouchée. En fait, les gens comme Lina ne devraient pas être là. Elle est jeune, en bonne santé et a de l'expérience professionnelle. Elle a travaillé avec plaisir et passion comme boulangère-pâtissière, «mais dans un tel métier, tu dois te lever au milieu de la nuit, ce n'était plus possible avec mes enfants, malheureusement». Elle élève seule ses deux enfants de quatre et onze ans. C'est là que le système de réinsertion professionnelle échoue.



Tiago (34 ans) a quitté le Portugal pour le Luxembourg par amour, en pleine pandémie de coronavirus. Photo: Sibila Lind





Tiago aime mettre la main à la pâte et parfois aussi, expliquer aux autres comment faire. Photo: Sibila Lind

Tiago (34 ans) vit au Luxembourg depuis mai 2020 et n'a d'abord pas trouvé de travail à cause du coronavirus. «J'ai travaillé dans un bar au Portugal, puis un jour, j'ai servi une Luxembourgeoise qui était en vacances chez nous. Et maintenant je suis ici», dit-il dans un français étonnamment bon pour une période aussi courte, tout en martelant des clous dans une structure en bois qui doit devenir une serre. «J'ai appris à travailler le bois ici, j'aime beaucoup ça. J'aimerais bien trouver un travail dans ce domaine».





4 Jorge (55 ans) a travaillé 37 ans dans le bâtiment. Ses genoux sont cassés. Il lui reste encore deux ans avant de prendre sa retraite. Photo: Sibila Lind

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Jorge (55 ans) a travaillé 37 ans dans le bâtiment. Ses genoux sont cassés. Il lui reste encore deux ans avant de prendre sa retraite. Photo: Sibila Lind Filimon a fui l'Érythrée. Il ne parle pas allemand, pas français, pas anglais. Il communique avec les mains. Photo: Sibila Lind Les piments rouges sèchent dans la serre. Photo: Sibila Lind L'équipe est en train de construire une nouvelle serre dans la serre. Photo: Sibila Lind





Sambu, 64 ans, est le plus âgé et le plus expérimenté. Il est considéré ici comme celui qui a "de l'or dans les mains". Photo: Sibila Lind

À 64 ans, Sambu est le plus âgé de tous. En 1988, il a échangé la Guinée contre l'Europe et a depuis travaillé dans le secteur du bâtiment dans de nombreux pays. Mais à 54 ans, il n'a plus trouvé de travail et a dû enchaîner les contrats à durée déterminée. «Personne ne veut plus de moi, je suis trop vieux», dit-il, sans penser du tout à s'arrêter. «J'ai toujours travaillé».

C'est la troisième fois que Sambu suit le programme CIGL, même si ce n'était pas vraiment prévu. Entre-temps, il a des contrats d'une semaine dans des agences d'intérim. Un vieillissement sans grande dignité. Un vieillissement dans une sérénité instable.

«Le problème des gens comme Sambu, c'est qu'ils ne parviennent pas à exploiter leur potentiel», explique Mathieu Tassin. «Cet homme a de l'or dans les mains, il a pratiquement construit le jardin 2015 avec nous, et l'a enrichi d'un savoir indispensable». Comme beaucoup de ceux qui travaillent à Escher Geméisguart. En fait, le programme est limité à deux ans maximum. Pendant ce temps, les participants doivent s'occuper en parallèle de chercher un nouvel emploi, postuler, pour ensuite quitter le jardin dès qu'ils le peuvent.

«Au moins, 25 à 30 pour cent des gens qui viennent ici parviennent à trouver du travail», dit Mathieu Tassin. «Ce n'est pas un mauvais taux».





5 Lionel Lambinet (avec le chapeau de paille) pèse des haricots. Photo: Sibila Lind

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Lionel Lambinet (avec le chapeau de paille) pèse des haricots. Photo: Sibila Lind Les garçons sont satisfaits : Ce qui est récolté "Op der Gleicht" le jeudi atterrit le vendredi sur le marché hebdomadaire d'Esch. Photo: Sibila Lind Plus d'un kilo pour une seule tomate. Photo: Sibila Lind Les "Paniers de légumes" sont garnis et livrés à domicile tous les vendredis. Photo: Sibila Lind Une équipe solide. Photo: Sibila Lind





4 Ce client vient régulièrement chez Escher Geméisguart et apprécie les légumes frais. "Au niveau du goût, rien à voir avec les légumes du supermarché", dit-il. Photo: Sibila Lind

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Ce client vient régulièrement chez Escher Geméisguart et apprécie les légumes frais. "Au niveau du goût, rien à voir avec les légumes du supermarché", dit-il. Photo: Sibila Lind Le mardi et le vendredi, le Geméisguart tient un stand sur le marché hebdomadaire d'Esch. Photo: Sibila Lind Le mardi et le vendredi, le Geméisguart tient un stand sur le marché hebdomadaire d'Esch. Photo: Sibila Lind Frais et fait maison : le pesto au basilic et les soupes sont également en vente au Galgenberg. Photo: Sibila Lind

