Marche silencieuse

Les manifestants se taisent pour le climat

Samedi, des activistes de Youth for Climate ont défilé dans la capitale. En silence, les militants ont envoyé un signal pour plus de protection du climat.

(m.r./ GlS) - Samedi soir, une centaine de militants pour le climat ont défilé dans la capitale sous le slogan «Mir hun keng Stëmm méi» (Nous n'avons plus de voix, en français). Avec une marche silencieuse, ils voulaient donner un signal clair pour une meilleure protection du climat.

Le point de départ de la manifestation était la place Hamilius, d'où la marche s'est poursuivie par la rue Aldringen et la Grand-Rue jusqu'au parvis de la Chambre et s'est terminée sur la place Clairefontaine. «Malgré de nombreuses manifestations, les gens ont ignoré notre message», expliquait-on au préalable du côté des organisateurs de Youth for Climate dans un communiqué. «Nous avons été traités d'enfants qui crient et qui font l'école buissonnière, c'est pourquoi nous faisons cette fois-ci le contraire».

L'action de protestation a donc eu lieu pendant un week-end, et donc pas pendant les heures d'école, comme c'était le cas auparavant. Les actions passées des défenseurs du climat avaient rassemblé nettement moins de manifestants que les cortèges d'il y a quelques années. Ainsi, la dernière grève climatique de Youth for Climate fin septembre n'avait rassemblé que quelques dizaines de participants. Lors des manifestations précédentes, plusieurs milliers de militants étaient encore descendus dans la rue.

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

