Nomination officieuse

Les manœuvres se poursuivraient à la tête des HRS

Six mois après le départ du Dr Schummer du poste de directeur général des Hôpitaux Robert Schuman, son successeur semble avoir été trouvé. Du moins officieusement, car le candidat qui affirme avoir obtenu le poste n'a reçu le soutien que de Jean-Louis Schiltz, président du conseil d'administration.

(Jmh avec Annette Welsch) - Le choix du Dr Marc Berna pour prendre le poste de directeur général des Hôpitaux Robert Schuman (HRS) devait aider à refermer la crise qui secoue l'établissement hospitalier depuis le printemps dernier. Il n'en sera finalement rien. Selon nos confrères du Luxemburger Wort, la décision n'a encore rien d'officiel, puisque ni le conseil d'administration ni le comité de sélection n'ont donné leur aval à cette candidature.

Le choix du gastro-entérologue pour prendre la suite du Dr Claude Schummer, démissionné en avril dernier, ne relèverait donc que du seul choix de Jean-Louis Schiltz, président du conseil d'administration de la Fondation, actionnaire unique de toutes les entités du groupe. Une décision qui, pour l'heure, est loin de faire l'unanimité au sein des instances dirigeantes des HRS qui, citées par nos confrères, estiment que «le Dr Berna ne peut pas être engagé tant qu'il n'est pas passé par le conseil d'administration». Et ces derniers d'assurer que la communication effectuée autour de ce nom «est prématurée».

Et ce, même si certains membres du conseil d'administration de HRS SA, structure en charge de la supervision de l'ensemble des activités hospitalières du groupe, reconnaissent à demi-mot que Jean-Louis Schiltz possède le soutien de la majorité du conseil. Et donc que le candidat soutenu par le président du CA de la Fondation possède toutes les chances d'être officialisé au poste de directeur général. Dans un communiqué publié ce jeudi matin, Claude Seywert, président du comité de sélection indique que «le processus de sélection se poursuit tout à fait normalement» et qu'«aucune nomination n’a été faite à ce jour.»

