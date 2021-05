Deux ou trois agents cynophiles débuteront leur travail au sein des deux centres pénitentiaires luxembourgeois dès la rentrée. Leur objectif premier étant la détection des drogues circulant parmi les détenus.

Luxembourg 3 min.

Les maîtres-chiens arrivent en prison

Patrick JACQUEMOT Deux ou trois agents cynophiles débuteront leur travail au sein des deux centres pénitentiaires luxembourgeois dès la rentrée. Leur objectif premier étant la détection des drogues circulant parmi les détenus.

La drogue circule en prison. Ce n'est pas une nouveauté, et déjà par le passé le ministère de la Justice avait tenté de stopper le phénomène notamment avec l'expérimentation d'un appareil détecteur de stupéfiants. Mais aussi performant que soit «JONSCAN», les autorités reconnaissent que son acquisition «ne constitue pas une piste prioritaire en matière de lutte contre les stupéfiants». Aussi, retour à une méthode qui a fait ses preuves : le chien renifleur! Enfin, plutôt le binôme animal et maître-chien.

La «pierre angulaire» du système carcéral ouvrira en 2023 Alors que la commission de la Justice visite ce mercredi la future prison de Sanem, l'administration pénitentiaire assure que le timing d'ouverture sera respecté. Si des agents seront sur place dès le mois de mai prochain, les premiers détenus n'arriveront que dans deux ans.

Officiellement, «l'unité cynotechnique de l'administration pénitentiaire est en voie de mise en place». Interrogée sur le sujet par les députés LSAP Mars di Bartolomeo et Dan Biancalana, la ministre de la Justice a même confirmé l'embauche de «deux à trois agents pénitentiaires comme maîtres-chiens au plus tard pour le mois d'août». Et si les autorités vont choisir minutieusement ces personnels, les critères de recrutement ne seront pas uniquement basés sur les aptitudes professionnelles des individus ou l'espace disponible pour leur compagnon canin dans leur appartement.

A poste sensible, recrutement méticuleux. Tout d'abord, l'Inspection antidrogues et produits sensibles des douanes sera mise à contribution et étudiera les profils des candidats. Elle qui gère déjà les chiens de dépistage en service sur le pays a l'expérience dans le domaine. Mais les postulants devront aussi se soumettre à des «tests de personnalité». Pas question d'intégrer des individus ''fragiles'' qui, demain, seront en contact permanent avec des substances psychotropes interdites. La tentation est parfois tentante...

La dernière prise Pas efficaces les «chiens renifleurs»? Demandez aux douaniers luxembourgeois et ils vous répondront par un nom et un poids. Ainsi, la truffe de Flin a-t-elle frémi en mars dernier lors du contrôle d'une automobile immatriculée en Espagne. Le flair du chien a permis aux agents de saisir 31,5 kg de haschisch.

Avant de patrouiller dans les couloirs des deux centres pénitentiaires du pays, les maîtres-chiens seront également «soumis à une phase d'observation». Ils interviendront ainsi auprès de la brigade cynotechnique de la douane qui «constatera leur aptitude à cette tâche spécifique». Enfin, une série de tests permettra aussi à l'administration de vérifier l'aptitude des potentiels embauchés à gérer un chien de dépistage sur une durée prolongée de dix ans au moins.

Une fois intégrés, le duo ou le trio de maîtres-chiens «seront actifs 24h/7», souhaite Sam Tanson. A charge pour les directeurs des deux prisons de gérer le calendrier des interventions de l'équipe qui, pour des raisons pratiques d'hébergement des animaux sera basée à Givenich.

Et que va devenir «JONSCAN», prêté jusque-là par une prison allemande? Son usage apparaît bien limité, et ses jours pourraient être comptés. Car comme l'explique la ministre de la Justice, il ne «constitue pas un détecteur de substances illicites au sens classique du terme». En effet, cette technologie ne repère pas la présence de produits stupéfiants sur une personne ou à un endroit précis (contrairement à un chien). Elle sert plutôt à identifier un produit stupéfiant saisi, et encore pas tous. Plutôt des cannabinoïdes synthétiques.

«Or, il est un fait que ce type de drogues ne circule presque pas dans les centres pénitentiaires luxembourgeois, contrairement aux cannabinoïdes normaux», reconnaît Sam Tanson. La piste d'une acquisition définitive est donc loin d'être confirmée, après un an de tests à Schrassig.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.