La ministre de la Famille et de l'Intégration a annoncé l'assouplissement des mesures au sein des structures d'accueil pour personnes âgées. Le but premier est bien de mettre à nouveau en place des contacts humains pour les besoins des résidents et de leurs familles.

Les maisons de retraite rouvrent aux familles

«Le confinement ne sera pas relâché mais les conditions vont être adaptées en fonction des besoins des résidents en maison de retraite et des structures elles-mêmes.» La ministre de la Famille et de l'Intégration, Corinne Cahen (DP) reste ferme concernant le quotidien des maisons de repos et de soins. Certes, après sept semaines de confinement, les résidents de ces structures ont besoin de contacts avec leurs proches mais cela ne pourra se faire au détriment de la santé des aînés ou des personnels.



La ministre de la Famille a listé, ce mardi en conférence de presse, toute une série de recommandations pour briser l'isolement des aînés. «Un défi colossal pour les responsables mais nous devons redoubler de prudence», souligne-t-elle. Si d'importants investissements ont été réalisés par les gestionnaires des maisons de soins (comme le recours aux outils numériques pour favoriser la communication avec l'extérieur), cela n'a pas suffi pour conserver un contact entre les pensionnaires et leurs proches.

Corinne Cahen veut donc aller plus loin, elle a donc donné son feu vert à la reprise des visites familiales. Cela tout en rappelant que la décision finale revenait aux gestionnaires des homes et des maisons de soins et que des règles très strictes devraient être respectées.



«Les visiteurs devront s'inscrire au préalable. De plus, si on a des symptômes ou si on a été en contact avec une personne positive, la visite est interdite. Le port du masque sera obligatoire aussi bien pour les visiteurs et pour les résidents. Les mains devront être désinfectées et si un contact est nécessaire (pour la marche par exemple), une blouse avec des manches longues devra être portée.»

Le nombre de visiteurs reste bien évidemment limité et les retrouvailles se feront, exclusivement, dans des locaux spécialement aménagés. Ils seront aérés et désinfectés après la visite. Quant aux jeunes de moins de 16 ans (à l'intérieur) ou de 12 ans (en extérieur), ils ne pourront pas participer à la visite. Par contre, la remise de cadeaux ou de vêtements pourra toujours se faire, mais pas de manière directe bien entendu.

En ce qui concerne l'accompagnement des mourants, la ministre a précisé que la «toilette mortuaire est à nouveau autorisée» et que des dérogations «sont possibles pour permettre aux personnes de voir une dernière fois leurs proches».

Enfin Corinne Cahen a également confirmé le retour des kinés, ergothérapeutes, podologues, éducateurs... «Le rôle de ces personnes extérieures est très important. Sans cette stimulation, les risques sont plus élevés de voir les personnes âgées décliner plus rapidement.»

Présent au côté de la ministre lors de ce point presse, Marc Fischbach, président de la Confédération des organismes prestataires d'aides et de soins (COPAS), a rappelé que les «directions devaient tout mettre en oeuvre pour faciliter le contact entre les aînés et leurs familles».

29 décès dans les résidences seniors

Pour le représentant de la COPAS, le personnel des homes et des maisons de soins «a fait preuve de professionnalisme et de solidarité» envers ses résidents. Si certains pays, comme la Belgique, ont connu un taux de mortalité particulièrement élevé dans les maisons de retraite, le Luxembourg semble relativement épargné.

Sur les 5.765 résidents que compte le pays dans diverses maisons de soins et de santé, «90 cas ont été testés positifs au covid-19. Si 41 personnes ont été guéries, 29 autres sont malheureusement décédées en établissement», a reconnu Corinne Cahen.

La solution du contact par ordinateur ou tablette n'est pas forcément adaptée à tous les seniors. Particulièrement en cas de démence sénile. Photo : Getty Images

Dans le cadre du plan de dépistage national, nombre de tests dans les maisons de repos devraient se poursuivre au cours des prochaines semaines comme l'a annoncé ce mardi la ministre de la Santé, Paulette Lenert (LSPA).

A noter encore que quatre établissements ont été testés dans leur totalité. Soit 1.073 personnels et résidents. «14 cas ont été positifs dont neuf membres du personnel. Cela veut dire 1,57% de taux de contagion, ce qui est extrêmement bas, au regard des chiffres européens», s'est félicitée la ministre.

