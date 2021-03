Anticipant une sortie progressive des seniors, le gouvernement a d'ores et déjà donné de nouvelles directives aux gestionnaires des 52 établissements concernés. Objectif: prévenir la formation de nouveaux clusters.

Les maisons de retraite préparent le déconfinement

Alors que la campagne de vaccination pourrait être ralentie par la suspension du vaccin AstraZeneca, Corinne Cahen (DP) donne le tempo du déconfinement dans les maisons de retraite. Dans une réponse parlementaire publiée ce mardi, la ministre de la Famille liste cinq nouvelles consignes qui devront être appliquées dans les 52 établissement spécialisés du pays pour permettre notamment le retour des visites.

Pour que ce déconfinement ne s'accompagne pas d'une flambée des contaminations, Corinne Cahen indique que «les visites en chambre ne sont autorisées que 14 jours après l'injection de la deuxième dose du vaccin». La ministre pousse également les établissements à imposer un enregistrement des visiteurs à l'accueil «pour faciliter le traçage et la prise de contact en cas d'infection».

Conformément à la stratégie nationale, le recours aux tests sera encouragé, qu'il s'agisse de tests PCR ou de tests antigéniques rapides. Ces derniers seront proposés aux familles «avant les visites». En ce qui concerne le nombre maximum de personnes admises dans les chambres, la ministre renvoie aux restrictions prévues par la loi. En l'occurrence, un maximum de deux personnes qui appartiennent au même ménage ou qui cohabitent pour les visites.

A noter enfin que les personnes ayant reçu la deuxième dose de vaccin et ayant respecté le délai de 14 jours seront autorisées à sortir de la structure sans qu'une mise en quarantaine ne soit nécessaire. Seule l'exception: «l'apparition de symptômes évocateurs d'une infection éventuelle au SarsCov-2», précise mardi Corinne Cahen. Puisque le vaccin n'empêche pas la transmission du virus, le port du masque et le respect de gestes barrières restent obligatoires dans les maisons de retraite, même après la deuxième injection. A noter que 67,80% des personnes décédées du covid-19 ont plus de 79 ans.

Pour rappel, la hausse importante du nombre de victimes ces derniers jours est notamment imputable aux décès survenus dans le cluster identifié au sein de la maison de retraite «Um Lauterbann» à Niederkorn. Selon les données évoquées la semaine dernière par Paulette Lenert (LSAP), ministre de la Santé, 32 personnes ont perdu la vie entre le 1er et le 9 mars, dont 15 étaient issues de structures de soins.

