Claude Meisch (DP), le ministre de l'Éducation nationale a tranché: les lycées et les écoles de musique ne rouvriront que dans trois semaines, tandis que l'enseignement fondamental et les crèches ne reprendront que le 25 mai. Les classes seront scindées en deux, et les cantines resteront fermées.

«Les lycées rouvriront le 11 mai, le fondamental le 25»

