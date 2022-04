Pour la première fois depuis une dizaine d'années, le nombre d'enfants par femme a légèrement augmenté en 2020. Mais les Luxembourgeoises restent parmi celles qui font le moins d'enfants en Europe.

Fertilité

Les Luxembourgeoises ont fait un peu plus d'enfants en 2020

1,36 enfant par femme en 2020 contre 1,34 en 2019. Si le taux de fertilité au Grand-Duché augmente (très) légèrement pour la première fois depuis une dizaine d'années, les Luxembourgeoises restent encore loin de la moyenne européenne, qui est de 1,5 enfant par femme. Elle se situent même en queue du peloton européen, selon les dernières statistiques d'Eurostat.

En la matière, ce sont les Françaises qui se placent sur la première marche du podium européen, avec 1,83 enfant par femme, suivi des Roumaines (1,8). Seules les Maltaises (1,13), les Espagnoles (1,19) et les Italiennes (1,24) font moins d'enfants que les Luxembourgeoises.

Au total, un peu plus de quatre millions d'enfants sont nés dans l'Union européenne en 2020. Au cours de la période 1961-2020, le total annuel le plus élevé pour le nombre de naissances vivantes dans l'UE a été enregistré en 1964, avec 6,797 millions. Depuis ce pic relatif jusqu'au début du 21e siècle, le nombre de naissances vivantes dans l'UE a diminué à un rythme relativement régulier, note Eurostat. Ce qui explique en partie le ralentissement de la croissance démographique de l'UE.

Autre constat révélé par les statistiques d'Eurostat: les femmes résidant dans l'UE mettent leurs enfants au monde de plus en plus tard. L'âge moyen est passé de 28,8 ans en 2013 à 29,5 ans en 2020.

Maman à 31 ans

Au Luxembourg, cette moyenne d'âge est plus élevée puisque les résidentes luxembourgeoises ont en moyenne 31 ans quand elles accouchent de leur premier enfant. Seules les Italiennes (31,4 ans) et les Espagnoles (31,2 ans) découvrent la maternité plus tard qu'elles, tandis que les Françaises deviennent mamans en moyenne à 28,9 ans, les Allemandes à 29,9 ans et les Belges à 29,2 ans.

Au Grand-Duché, les jeunes mamans ont en moyenne 33,4 ans quand elles accueillent leur deuxième enfant, 34,1 ans quand elles donnent naissance au 3e et 36 ans lorsqu'elles accouchent du 4e. En comparaison, les Bulgares et les Slovaques sont à la tête de cette famille nombreuse à même pas 31 ans.

Le Luxembourg détient cependant un record européen: celui du plus haut taux d'enfants ayant une mère étrangère. Ce taux atteint 64% dans le pays. Pas étonnant quand on sait combien le Grand-Duché est un pays qui se revendique comme cosmopolite.

