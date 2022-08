En 2021, environ neuf Européens sur dix, âgés de 16 à 74 ans, ont utilisé internet au moins une fois pour s'informer au cours des trois derniers mois. Les Luxembourgeois sont d'ailleurs ceux qui s'informent le plus en ligne dans la Grande Région.

Ils font mieux que leurs voisins

Les Luxembourgeois s'informent davantage en ligne

Simon MARTIN En 2021, environ neuf Européens sur dix, âgés de 16 à 74 ans, ont utilisé internet au moins une fois pour s'informer au cours des trois derniers mois. Les Luxembourgeois sont d'ailleurs ceux qui s'informent le plus en ligne dans la Grande Région.

Il y a quelques jours, une étude comparative menée par le Centre pour le pluralisme et la liberté des médias plaçait le Luxembourg à la 12e place, sur 32 pays européens. «Le marché des médias au Luxembourg est limité et très fragmenté sur le plan linguistique et culturel. L'offre médiatique est riche par rapport à sa taille et au nombre d'habitants (...) Le paysage médiatique luxembourgeois reste stable et les lois fondamentales sont présentes et protégées», notait l'étude, tout en pointant du doigt la concentration des médias dominants.

Ces dernières années, les différents médias ont dû prendre un virage numérique crucial pour la survie de certains titres. Un tournant qui semble avoir été globalement réussi, en témoigne la dernière enquête d'Eurostat. L'institut s'est penché sur la consommation d'informations en ligne dans les différents pays européens. On apprend notamment qu'en 2021, environ neuf personnes sur dix, âgées de 16 à 74 ans, ont utilisé internet au moins une fois pour s'informer au cours des trois derniers mois.

Les données pour l'année 2021 montrent que 72% des internautes de l'UE consultent des sites d'information en ligne, des journaux ou des magazines d'actualité, ce qui correspond à une augmentation de 2% par rapport à 2016.

Et le Luxembourg dans tout cela? Il ressort de l'enquête que 71% des Luxembourgeois âgés de 16 à 74 ans ont consulté des sites d'information au cours des trois derniers mois. Un bon score, bien que légèrement en dessous de la moyenne européenne. Cela est peut-être dû à la riche offre numérique évoquée ci-dessus. Le Luxembourg fait en tout cas bien mieux que ses voisins. En Belgique, ce pourcentage tombe à 67%, en France à 63% et même à 62% en Allemagne. Les voisins du Luxembourg font d'ailleurs partie des pays au plus faible pourcentage européen. Le maillon faible revenant toutefois à la Roumanie avec 59%

Le plus haut score en Finlande

Parmi les États membres de l'UE, les pourcentages les plus élevés d'internautes lisant des actualités en ligne ont été enregistrés en Finlande (93 %), en Lituanie et en République tchèque (92 % chacun), ainsi qu'en Croatie et en Grèce (90 % chacun).

Par rapport à 2016, l'utilisation d'internet pour lire des informations en ligne a davantage augmenté chez les femmes (+3%) que chez les hommes (+2%) en 2021. Cela dit, les hommes semblent plus susceptibles d'utiliser internet pour consulter l'actualité plutôt que les femmes (74% contre 71%). Concernant l'âge des utilisateurs, la consultation de «sites d'information en ligne/journaux/ magazines d'information» était la plus populaire dans la tranche d'âge des 25-54 ans (75%).

Cette tranche d'âge et celle des 55-74 ans (68%) ont enregistré des augmentations de 3% et 2% respectivement. Par ailleurs, les personnes ayant un niveau d'éducation formelle élevé (85%) étaient généralement plus susceptibles d'utiliser internet pour s'informer que celles n'ayant pas atteint un tel niveau d'éducation (57%).

