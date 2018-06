Dans la lignée des élections communales, le CSV reste le parti favori des Luxembourgeois. Cependant l'indice de confiance dans la coalition actuellement au pouvoir reste bon.

Luxembourg 2 min.

Les Luxembourgeois proches des valeurs du CSV

Anne FOURNEY Dans la lignée des élections communales, le CSV reste le parti favori des Luxembourgeois. Cependant l'indice de confiance dans la coalition actuellement au pouvoir reste bon.

Les Luxembourgeois sont globalement optimistes quant à la situation économique du pays, qu'ils trouvent pour la majorité dans une situation économique "plutôt bonne": 73% des personnes interrogées le pensent. Si 73% des habitants du Nord sont dans le même état d'esprit, seuls 14% pensent que la situation économique du pays peut être qualifiée de "très bonne", contre 20% dans le Centre et dans le Sud, et 19% dans l'Est. En revanche, 11% des habitants interrogés dans le Nord ont une vision pessimiste de cette situation, et la trouvent "plutôt mauvaise", alors que cet indice de confiance oscille entre 5 et 7% pour les autres régions.

La tendance va vers une confiance accrue en la croissance du pays depuis quelques années:

Quant à leur situation personnelle, sur le plan financier et matériel, 88% des habitants la trouvent bonne, avec une région Sud plus optimiste que les autres (90%) et une vision des choses qui est allée en s'améliorant chaque année depuis cinq ans.

Le CSV reste le parti favori



Le parti chrétien social démocrate CSV inspire le plus confiance aux personnes interrogées: 34% l'affirment. Cet indice est loin devant celui du DP (centre) et du LSAP (socialiste) qui recueillent chacun 15%, ou des Verts en qui 10% font confiance.

L'actuelle coalition du gouvernement (DP, LSAP, Déi Gréng) inspire confiance à 54% des interrogés, dont une majorité vit dans la région Est. 48% ont confiance en l'opposition, constituée du CSV, de l'ADR et de déi Lénk, alors que 44% ne lui font pas confiance, une opposition visiblement portée par le CSV qui reste le "parti qui inspire le plus confiance". 34% désignent le CSV, vient ensuite le DP avec 15%, le LSAP avec 15 %, Déi Gréng avec 10%, puis Déi Lénk avec 4%, idem pour l'ADR et 1% pour le Piratepartei. Le LSAP est le grand perdant sur ce point si l'on compare aux élections communales où 25,83% de la population lui avait fait confiance.

Le CSV arrive en favori quant à la confiance accordée aux partis politiques avec 60%, soit deux points de moins que lors du dernier Politmonitor de décembre 2017; suivi de près par les Verts (56%), le LSAP (52%) et le DP 47%, qui gagne deux points par rapport à ce dernier sondage.





Enfin, 68% de la population estime que le gouvernement a la situation du pays sous contrôle, alors que 32% sont persuadés du contraire. Un regain d'optimisme dont la progression est régulière depuis fin 2014:









Rappel de la méthodologie

Échantillon de 1040 personnes résidentes de nationalité luxembourgeoise à partir de 18 ans.

Échantillon représentatif de la population électorale du Luxembourg (en se référant aux données du STATEC) sur base des variables suivantes: tranche d'âge, sexe, région d'habitation, activité professionnelle et niveau d'éducation.

Les interviews ont été réalisées par téléphone (49%) et en ligne (51%) via MyPanel de TNS Ilres.

L'enquête s'est déroulée du 16 mai au 24 mai 2018.