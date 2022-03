Comme dans de nombreuses autres villes, des citoyens sont descendus dans les rues de Luxembourg ce samedi pour exprimer leur opposition à la guerre en Ukraine.

Luxembourg 16

Place Clairefontaine

Les Luxembourgeois ont manifesté contre la guerre

(m. m. avec SH/dpa) - Dans de nombreuses villes, quelque 3000 personnes ont manifesté samedi contre la guerre en Ukraine. Sous le slogan «Stoppt de Krich», une manifestation de solidarité a également eu lieu cet après-midi à Luxembourg.

«Je suis excessivement déçu par Poutine» L'ancien président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et le chef du Kremlin Vladimir Poutine se connaissent depuis plus de 20 ans - la déception de Juncker est d'autant plus grande.

51 organisations avaient appelé à cette manifestation sur la place Clairefontaine. Avec succès - environ 3.000 personnes se sont retrouvées dans la capitale, dont le cardinal Jean-Claude Hollerich. De nombreux participants brandissaient des drapeaux ukrainiens et des pancartes aux couleurs de l'Ukraine, sur lesquelles on pouvait lire des mots tels que «Stop the war» ou «Save Ukraine».

16 Photo: Alain Piron

«Rien ne justifie cette guerre», scandait l'appel à manifester. L'invasion russe de l'Ukraine, contraire au droit international, doit être condamnée avec la plus grande fermeté, «ces coups portés au droit international, cette brutalité contre le droit à l'autodétermination de l'Ukraine doivent cesser immédiatement». L'organisation appelle également à des efforts diplomatiques pour résoudre le conflit.

Des réfugiés, des morts et des blessés

Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de nombreuses grandes villes, comme Paris, Rome et Londres, samedi. En outre, des manifestations contre l'attaque russe en l'Ukraine avaient déjà eu lieu en de nombreux endroits ces derniers jours. La Russie a lancé son offensive contre l'Ukraine le 24 février. Depuis, plus d'un million d'Ukrainiens ont pris la fuite. On déplore de nombreux morts et blessés.

